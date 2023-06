Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Αρνητικός στο τεστ του κορονοϊού - Η ανάρτησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είχε διαγνωστεί με κορονοϊό στις 2 Ιουνίου, ακυρώνοντας την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, Τι έγραψε στα social media.

Αρνητικός στο τεστ κορονοϊού βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποίησε το αποτέλεσμα στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

«Στα καλά νέα της ημέρας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρτώντας μια φωτογραφία με το αρνητικό rapid test που υποβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 2 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, αναβάλλοντας το προγραμματισμένο ταξίδι με τον γιο του στο Άγιο Όρος.

«Οι αγκαλιές και τα φιλιά της προεκλογικής περιόδου είναι πάντα πολύ ευχάριστα, έχουν ενίοτε όμως και ένα τίμημα. Σήμερα έκανα το τεστ Covid, είμαι θετικός, οπότε θα χρειαστεί να παραμείνω για κάποιες ημέρες στην οικία μου. Δεν θα μπορέσω να πάω στο Άγιο Όρος, όπως σχεδίαζα. Δεν πειράζει, εκεί θα είναι όμως, να πάμε σε μια άλλη ευκαιρία, αλλά βέβαια TikTok πάντα θα μπορώ να κάνω, οπότε περιμένετε το επόμενο βίντεό μου», έλεγε στο βίντεο στο Tik Tok.

Ειδήσεις σήμερα:

Του Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Ρατσιστική επίθεση: Αλλοδαπός επιτέθηκε σε διεμφυλική

Αντώνης Κανάκης: Βαρύ πένθος για τον παρουσιαστή