“Το Πρωινό” - Παπαματθαίου: Ζητώ συγγνώμη από τον γιο μου αν τον... (βίντεο)

Η συγγνώμη στον γιο του και το ξέσπασμα που βλέπει ανθρώπους να πρωταγωνιστούν σε σειρές και παραστάσεις ενώ δεν είναι ηθοποιοί.

Συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" έδωσε ο γνωστός ηθοποιός, Τάκης Παπαματθαίου. Ο γνωστός ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη από τον γιο του και ξεσπά που βλέπει ανθρώπους να πρωταγωνιστούν σε σειρές και παραστάσεις ενώ δεν είναι ηθοποιοί.

«Με τον Πέτρο Φιλιππίδη δεν έχουμε μιλήσει, ούτε κι εκείνος με έχει πάρει τηλέφωνο. Γιατί να μην είναι υποψήφια η παράσταση του Γιώργου Κιμούλη για βραβείο; Δεν φταίει ο Σάκης Ρουβάς που έπαιξε στις Βάκχες, αφού του το πρότειναν τόσο εύκολα… Έκαναν το επάγγελμα του ηθοποιού το πιο ξεφτίλα. Με μεγάλη μου χαρά θα έκανα σε κάποιον μαθήματα υποκριτικής για να γίνει καλύτερος», είπε αρχικά ο Τάκης Παπαματθαίου.

Και συνέχισε: «Τον καμαρώνω τον γιο μου, είναι πολύ καλός στα ξένα τραγούδια. Ήξερα από την εφηβεία του ότι θα γίνει ηθοποιός. Ο Ιάσονας μεγάλωσε με τη μητέρα του, εγώ θεωρώ ότι έκανα ότι μπορούσα σαν πατέρας. Ζητώ συγγνώμη από τον γιο μου, αν τον αδίκησα. Δεν ήμουν ποτέ αδιάφορος».

