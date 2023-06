Life

“Το Πρωινό” - Πανταζής για τον γάμο της Κόνυ: Με άγχωνε που ο Μάριος ήταν μικρός (βίντεο)

Ο αγαπημένος τραγουδιστής σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωνό» ήταν την Δευτέρα του Αγίου Πνέυματος ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα ενώ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην κόρη του, Κόνυ Μεταξά και τον σύζυγό της Μάριο Καπότση.

"Ήθελα αυτός που θα πάρει την Κόνι να την αγαπήσει πραγματικά. Πρέπει να έχουμε κάποιες σχέσεις πριν για να μαθαίνεις να πονέσεις, να σε απορρίψουν, αν κάνεις μία σχέση σε όλη σου τη ζωή και την παντρευτείς κιόλας πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να επιβιώσει αυτή η σχέση. Με άγχωνε που ο Μάριος ήταν πολύ μικρός σε ηλικία αλλά αυτός πήγε και την βρήκε αυτός ενδιαφέρθηκε, αυτή στην αρχή δεν έδωσε και πολύ σημασία. Μετά τον αγάπησε σαν άνθρωπο ήταν σοβαρός η δικιά μου είναι λίγο ξέρεις.... Έχει ηρεμήσει πάρα πολύ" ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής

