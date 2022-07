Life

Μεταξά – Καπότσης: Φωτογραφίες από τον γάμο τους

Tο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στην εκκλησία του Αγίου Ευφραίμ στα Φαλάσαρνα. Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πλάι τους.



Παντρεύτηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Κόνυ Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης στα Χανιά στην εκκλησία του Αγίου Ευφραίμ στα Φαλάσαρνα.

Από νωρίς κατέφθασαν φίλοι και συγγενείς των νεόνυμφων ενώ λίγο νωρίτερα ο Μάριος Καπότσης ετοιμαζόταν με τον πατέρα της Κόνις Μεταξά, Λευτέρη Πανταζή.

Όλα πήγαν όπως τα περίμεναν και παρά το άγχος της ημέρας το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο Μάριος Καπότσης περίμενε την νύφη με μια τεράστια ανθοδέσμη ενώ μόλις κατέφθασε αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί!

Από νωρίς κατέφθασαν φίλοι και συγγενείς των νεόνυμφων στην εκκλησία. Αναμεσά σε εκείνους που έδωσαν το "παρών' ήταν ο Fipster και η Έλενα Γαλύφα!

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία σε όλα τα στιγμιότυπα και απολάμβαναν το μυστήριο που τόσο καιρό ετοίμαζαν σχολαστικά!

Πηγή: fthis.gr, φωτογραφίες: instagram / konniemetaxa_.fp

