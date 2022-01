Life

“The 2Night Show” - Κόνυ Μεταξά: Με κορόιδευαν αλλά... (βίντεο)

Η Κόνυ Μεταξά και ο Αντώνης Δημητριάδης αποκαλύπτονται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το τηλεοπτικό ζευγάρι του «Mega Star», ο Αντώνης Δημητριάδης και η Κόνι Μεταξά, συνάντησαν, το βράδυ της Τρίτης, τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show».

Η όμορφη show-woman και ο ταλαντούχος Dj μίλησαν για το πώς προέκυψε η συνεργασία τους και τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία αυτή.

«Ήμουν για διακοπές με πήραν από την εταιρεία και μου είπαν σε θέλουν στο Mega. Με πήρε και ο Αντώνης τηλέφωνο και δεν το σηκώνω, βλέπω το όνομά του και λέω “με τίποτα”. Με ξαναπαίρνει, το σήκωσα. Με πίεσε και τελικά δέχτηκα» είπε η τραγουδίστρια.

Ο Αντώνης Δημητριάδης δε αποκάλυψε το πώς έσκασε η ιδέα να έρθει η Κόνι στην εκπομπή. «Την είδαμε στα Mad Awards που έκανε όλες τις συνεντεύξεις στα backstage και είδαμε ότι το είχε και υπήρχε ενδιαφέρον και ότι θα μπορούσαμε να συμπράξουμε».

Η Κόνι σε αυτό το κόνσεπτ νιώθει άνετα. Το πρωινό δεν της ταίριαξε κι εξήγησε τους λόγους στον οικοδεσπότη της.

«Ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω. Εγώ δεν ασχολούμαι με την επικαιρότητα της showbiz, έχω φίλους εκτός".

Στην προσωπική της ζωή όλα βαίνουν ιδανικά καθώς στο πρόσωπο του Μάριου Καπότση έχει βρει το άλλο της μισό και ο οποίος όπως δήλωσε δεν τη ζηλεύει καθόλου.

