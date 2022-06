Life

“The 2Night Show”- Πανταζής: Το εγγόνι μου θα με λέει “ΛΕΠΑ”

Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε για την….απειλή που δέχθηκε από την κόρη του, η οποία παντρεύεται, το εγγόνι που έρχεται και τον Δάκη.

Για το γάμο της κόρης του, Κόνι Μεταξά, τα κιλά που θα χάσει, το εγγόνι που έρχεται και την απώλεια του φίλου του, Δάκη, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Λευτέρης Πανταζής, καλεσμένος του στην εκπομπή “The 2Night Show”της Τετάρτης.

Ο λαϊκός τραγουδιστής αποκάλυψε την…..απειλή από την κόρη του ότι, αν δεν χάσει κιλά, δεν θα την συνοδεύσει στο γάμο της.

«Η Κόνι μου είπε “αν δεν χάσεις 9 κιλά χοντρούλη, δεν με φέρνεις στον γαμπρό”. Έχω χάσει ήδη 8 κιλά και θα χάσω άλλα 4, γιατί αλλιώς η Κόνι δεν θα με αφήσει να την πάω στον γαμπρό», είπε σχετικά και συμπλήρωσε πως:

«Η Κόνι είναι καλό κορίτσι και ο Μάριος καλός άνθρωπος. Ο κάθε γονιός θέλει το παιδί του να πέσει σε καλά χέρια. Υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Με κάνει ό,τι θέλει η Κόνι», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως «όταν κάνει παιδί η Κόνι, όταν γεννηθεί το παιδί δεν θα μάθει να λέει παππού, θα λέει ΛΕΠΑ».

Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής μίλησε για τις συνεργασίες της καριέρας του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.





«Έχω τραγουδήσει και Τσιτσάνη και Πλέσσα. Είχα τραγουδήσει το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, έσταζε μέλι η μαχαιριά”. Και χτυπάει το τηλέφωνο… “Ρε μπιπ”, μου λέει ένας στην άλλη μεριά της γραμμής “το έσκισες το κομμάτι, το είπες καλύτερα από τον Τόλη”. Λέω “ποιος είναι;”. “Ο πρόεδρος!”. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος… Τρελάθηκα, σηκώθηκε η τρίχα μου. Του είπα “πρόεδρε, προσπάθησα”. “Τι προσπάθησες; Το έσκισες” μου είπε».

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Δάκη, αναπολώντας τη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν. «Ο καλύτερος άνθρωπος ήταν ο Δάκης. Μα την Παναγία! Ήμασταν μαζί στο Μικρό Διογένη μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου και την Πωλίνα. Παιδί μου, τι άνθρωπος ήταν αυτός; Καλός άνθρωπος, ωραία φωνή, καλοσύνη, δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν. Του κάναμε πλάκες, μας έκανε και αυτός και τα καμαρίνια μας ήταν ανοιχτά. Περάσαμε μια σεζόν εκπληκτική μαζί, σκίσαμε τότε».

Αναφερόμενος, τέλος, στη στιγμή που έμαθε για το θάνατό του, είπε πως, «ήμουν προχθές μαζί με τον Πασχάλη στο αεροδρόμιο και συζητούσαμε πριν μπούμε στο αεροπλάνο. «Πως είναι ο Δάκης, ρε συ Πασχάλη;» του λέω. «Έχει μείνει 42 κιλά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την βγάλει» μου λέει. Δεν προλάβαμε να μπούμε στο αεροπλάνο και μας έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε».

