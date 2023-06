Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κύριλλος στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15.04 και στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχει δοθεί εντολή και για 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 14 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε ομάδα Σ.μη.Ε.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2023

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή του Ασπρόπυργου, είχε εκδηλωθεί και νωρίτερα πυρκαγιά, κοντά στην χωματερή στον Ασπρόπυργο, έκαιγε ξερά χόρτα και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

