Εκλογές: Νέα κόντρα για φόρους μεταξύ των κομμάτων

Η ανάρτηση του Χάρη Θεοχάρη και οι δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

Νέα κόντρα για τους φόρους ξέσπασε μεταξύ των κομμάτων, με αφορμή αυτήν τη φορά ανάρτηση του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας, Χάρη Θεοχάρη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Εκεί που νομίζαμε ότι τα έχουμε ακούσει πλέον όλα από τον κ. Σκέρτσο για τον ΦΠΑ, ήρθε ο κ. Θεοχάρης να σπάσει όλα τα κοντέρ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει κυρίως τους εύπορους, διότι το market pass κοστίζει 600 εκ. ευρώ ενώ ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 2,8 δις και άρα την διαφορά (2,8 δις - 600 εκ.) την πληρώνουν οι εύποροι.

Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα η επιβάρυνση από τους έμμεσους φόρους ως ποσοστό του εισοδήματος είναι μεγαλύτερη; Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν οι τιμές διπλασιάζονται και ο ΦΠΑ παραμένει σταθερός, οι πολίτες πληρώνουν διπλάσιο ΦΠΑ; Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί το 2022 το κράτος εισέπραξε πάνω από 4 δις ευρώ περισσότερα από το 2021 από τον ΦΠΑ; Προφανώς και μπορούν να καταλάβουν. Αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να υπερασπίζονται με αστειότητες την πολιτική τους επιλογή να λεηλατούν την κοινωνική πλειοψηφία με τους έμμεσους φόρους υπέρ των λίγων και ισχυρών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος, σημειώνει σε απάντησή του προς τον ΣΥΡΙΖΑ: «ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτουν επιτέλους την κοινή τους ψυχή στην πορεία για να αποκτήσουν και κοινή «σάρκα». Ενώ καθημερινά μας βομβαρδίζουν με τρομακτικές θεωρίες έκτακτων φόρων που φρενάρουν την ανάπτυξη, διώχνοντας τις επενδύσεις και τις νέες θέσεις εργασίας, επιμένουν σε ένα μεγάλο ψέμα. Τάζουν μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στα καύσιμα, χωρίς να λένε ποιους φόρους θα αυξήσουν σε μόνιμη βάση για να καλύψουν το κενό 3,5 δις ευρώ που θα προκύψει στα δημόσια έσοδα, ώστε να χρηματοδοτηθούν μόνιμες δαπάνες δημόσιας υγείας, παιδείας και ασφάλειας. Τους θυμίζουμε ότι οι μόνιμες περικοπές φόρων απαιτούν μόνιμα ισοδύναμα -και όχι έκτακτα- δημοσιονομικά αντίμετρα. Συνεπώς, αναμένουμε να μας πουν ποιους φόρους θα αυξήσουν για να εξασφαλίσουν 3,5 δις ευρώ έσοδα σε μόνιμη βάση. Επιπλέον, δεν μας εξηγούν γιατί στη Ισπανία της σοσιαλιστικής κυβέρνησης Σάντσεζ που δοκίμασε το ίδιο μέτρο μείωσης του ΦΠΑ, η μείωση αυτή δεν έφτασε στις τιμές καταναλωτή και ο πληθωρισμός τροφίμων συνεχίζει να τρέχει με υψηλότερο ρυθμό από την Ελλάδα. Αν ήταν υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις εξουσίας θα πρότειναν και αντίστοιχα υπεύθυνα μέτρα. Όμως λειτουργούν, δυστυχώς, ως κόμματα καταγγελίας που απεχθάνονται την ευθύνη και κοροϊδεύουν κατά πρόσωπο τους πολίτες. Δυστυχώς δεν κατάλαβαν κανένα από τα μηνύματα της πρώτης κάλπης ενώ αποκαλύπτουν -ηθελημένα ή άθελα- και ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους για τη δεύτερη».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Σκέρτσος κατά την πολυετή θητεία του ως Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ έμαθε - ως φαίνεται από τις ανακοινώσεις του - τα εξής αξιοθαύμαστα οικονομικά :Ισχυρίζεται ότι η μείωση των φόρων κατανάλωσης -και ιδίως του ΦΠΑ, που σημειωτέον η Νέα Δημοκρατία είχε συμπεριλάβει στο προεκλογικό της πρόγραμμα το 2019- ευνοεί τους πλούσιους, ενώ η μείωση των φόρων σε διανεμόμενα μερίσματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και σε γονικές μεταβιβάσεις περιουσίων εκατομμυρίων ευρώ ευνοεί τους οικονομικά αδύναμους και την μεσαία τάξη και όχι τους ελάχιστους ισχυρούς, που στηρίζει και στηρίζεται ο κ. Μητσοτάκης! Προφανώς, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να θυμάται ότι λόγω της ακρίβειας οι πολίτες θα πληρώσουν επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έμμεσους φόρους τη διετία 2022-23. Ότι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει μειωθεί κατά 7,4 % σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και η έκθεση της ΕΕ διαπιστώνει ότι ούτε το 2023 θα υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις. Ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια και το εμπορικό έλλειμμα το 2022 ήταν 12% ενώ για φέτος προσδιορίζεται στο 9,2%. Κάτι που δεν συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όπως αρέσκεται να υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, μιας και στην Πορτογαλία -χώρα με ανάλογα οικονομικά χαρακτηριστικά- το εμπορικό έλλειμμα ήταν 1% πέρυσι, και φέτος περνά σε πλεόνασμα 1% . Επιπλέον, οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς την ΕΕ για πρωτογενή πλεονάσματα, που φθάνουν το 2,5% το 2026, προαναγγέλλουν τη συνέχιση της πρωτοφανούς υπερφορολόγησης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων μέσω των φόρων κατανάλωσης και την εφαρμογή της κρυφής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας για την επικείμενη φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Ιδανικοί υποψήφιοι για το επόμενο νόμπελ … οικονομικής κοροϊδίας».

