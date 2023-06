Αθλητικά

ΑΕΚ: Συνελήφθη ο οπαδός που είχε πετάξει φωτοβολίδα

Πού συνελήφθη ο οπαδός που σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, είχε πετάξει φωτοβολίδα στο γήπεδο.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, συνελήφθη στην Εύβοια ο οπαδός που είχε πετάξει τη φωτοβολίδα ευθείας βολής στις 14 Μαΐου, στη φιέστα που είχε διοργανώσει ο «Δικέφαλος» στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, για την τελευταία αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου.

Υπενθυμίζεται πως μερικές ημέρες αργότερα, έπειτα από επιθυμία και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, είχε δοθεί στη δημοσιότητα η φωτογραφία του οπαδού.

Φωτογραφία που είχε βρεθεί μέσα από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί στην OPAP Arena. Εν τέλει, η Ελληνική Αστυνομία τον συνέλαβε στην Εύβοια και αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες.

