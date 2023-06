Πολιτική

Qatar Gate – Καϊλή: Αιχμές για εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών στη σύλληψή της

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της Εύας Καϊλή μετά την αποφυλάκισή της. Οι αιχμές για τις μυστικές υπηρεσίες.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Για πρώτη φορά, η Εύα Καιλή, αφήνει σοβαρές αιχμές πως πίσω από την δίωξη της, κρύβονται μυστικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκών χωρών. Η σύλληψη της όπως υποστηρίζει, ενδεχομένως οφειλόταν στις πρωτοβουλίες της σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης, που είχαν εγκατασταθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για να ελέγχουν τους ευρωβουλευτές.

«Όποιος χρησιμοποιούσε το λογισμικό για να παρακολουθεί τα κινητά των ευρωβουλευτών τον ενόχλησε (η πρωτοβουλία μου) και αυτό προκάλεσε ανησυχία στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών διαφορετικών κρατών της Ευρώπης», δήλωσε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, στην πρώτη εκ βαθέων τηλεοπτική της εξομολόγηση, που επέλεξε να δώσει στην ισπανική El Mundo, όπου, περιέγραψε λεπτομέρειες από τα πρώτα 24ωρα μετά την προσαγωγή και σύλληψη της.

«Χωρίς να μου εξηγήσουν τίποτα την πρώτη ημέρα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν δικηγόρο, δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω στην οικογένεια μου. Δυο ημέρες αργότερα μίλησα στον δικαστή και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί οι ερωτήσεις του αφορούσαν για το έργο μου στην πολιτική», είπε.

Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως γνώριζε για τις στενές σχέσεις του συντρόφου της με τον Αντόνιο Παντζέρι, ωστόσο τόνισε πως δεν είχε γνώση των δοσοληψιών με το μαύρο χρήμα.

«Ήξερα ότι ο Παντσέρι ερχόταν συχνά και τον βοηθούσε (οΤ ζιόρτζι) για να τον μεταφέρει από και προς το αεροδρόμιο και υπήρχε μια τσάντα για τον Παντσέρι που είχε μείνει εδώ. Δεν ελέγχω ποτέ τα πράγματα του συζύγου μου», σημείωσε σχετικά κα αρνήθηκε τα όσα μεταδίδουν Μέσα Ενημέρωσης, ότι βρέθηκαν 150.000 ευρώ στην κατοχή της.

«Όχι, Τα χρήματα που υπήρχαν και δεν αντιστοιχούσαν στους μισθούς μας ήταν περίπου 700.000 ευρώ», σημείωσε σχετικά και όταν ρωτήθηκε αν «τα είχατε σε μετρητά εδώ;», απάντησε, πως, «τα κρατούσαμε σε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο».

Πρόκειται για την τρίτη συνέντευξη της Εύας Καϊλή, μετά από εκείνη στην ιταλική Corriere de la Serra, στην οποία υποστήριξε ότι πλήρωσε την μεγάλη παραμονή της στη φυλακή επειδή δεν κατονόμασε – από την αρχή – σημαντικά πρόσωπα στις βελγικές αρχές.

