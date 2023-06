Κοινωνία

Τροχαίο στο Μενίδι: Νεκρός 44χρονος πεζός

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στο Μενίδι..

Το τροχαίο με θύμα τον 44χρονο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην οδό Μόρνου όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 53χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα της οδού Μόρνου από Μεταμόρφωση προς Άνω Λιόσια όταν ο 44χρονος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Τον 44χρονο μετέφερε στο ΚΑΤ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

