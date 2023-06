Οικονομία

Τουρισμός: Ελληνικό νησί στα 8 ομορφότερα νησιά της Ευρώπης

Η Bick δημοσίευσε κατάλογο με 8 νησιά της Ευρώπης, που διακρίνονται για τις παραδόσεις τους, το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και τις στιγμές αυθεντικότητας που προσφέρουν

Να αλλάξουν συνήθειες και να προτιμήσουν ξεχωριστά νησιά χωρίς μαζικό τουρισμό, όπως την Κάρπαθο, παροτρύνει τους Ελβετούς και τους γερμανόφωνους ταξιδιώτες η Blick, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας.

Για τον σκοπό αυτό το δημοφιλές μέσο δημοσίευσε κατάλογο με 8 νησιά της Ευρώπης,που διακρίνονται για τις παραδόσεις τους, το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και τις στιγμές αυθεντικότητας που προσφέρουν. (https://www.blick.ch/life/reisen/fernweh/inseln/mehr-als-nur-mallorca-und-co-das-sind-die-schoensten-insel-geheimtipps-europas-id18218109.html).

Στον «οκτάλογο» των εναλλακτικών ευρωπαϊκών προορισμών, η Κάρπαθος -που είναι η μοναδική ελληνική περιοχή- καταλαμβάνει την 5η θέση.

Όπως αναφέρει η δημοφιλής εφημερίδα, «η Κάρπαθος είναι φωτεινό παράδειγμα ποιότητας, καθώς είναι γνωστή και ως η "μυστική" Σαντορίνη. Εδώ αφθονούν τα τυπικά γαλανόλευκα χωριά, οι πανέμορφοι όρμοι, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και οι παραδοσιακοί ελληνικοί μεζέδες. Κάρπαθος σημαίνει ατελείωτη απόλαυση!».

Τη λίστα της Blick συμπληρώνουν το Πορκερόλ της Γαλλίας, η Πόντζα στην Ιταλία, η Λα Γκραθιόσα των Καναρίων νήσων, το Γκόζο της Μάλτας, η Βρετανική νήσος Γκέρνζι, το Τέρσελινγκ της Ολλανδίας και το Γερμανικό Άμρουμ.

«Το αφήγημά μας για αληθινές εμπειρίες διακοπών στην Κάρπαθο έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το νησί κερδίζει συνεχώς νέους φίλους από το εξωτερικό, ενώ είναι πολλοί όσοι μας επισκέπτονται κάθε χρόνο! Προμηνύεται μια πολύ καλή σεζόν με ροές από αγορές όπως η Σκανδιναβία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και άλλες γερμανόφωνες χώρες», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Μανώλης Παραγυιός.

