Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Πόρτο Γερμενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης που "ξύπνησε" τους κατοίκους.

Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Πόρτο Γερμενό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 4 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά από το Πόρτο Γερμενό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού των 3,1 Ρίχτερ υπολογιστήκε στα 5 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι

Αγία Νάπα: Κύπριοι κρατούνται για τον ξυλοδαρμό Τουρκοκύπριας

Αθήνα: “Τουρίστες” έκλεβαν τουρίστες στο ιστορικό κέντρο