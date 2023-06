Αθλητικά

Στην Αλ Ιτιχάντ ο Καμίρ Μπενζεμά

Ο 35χρονος Γάλλος σούπερ σταρ αλλάζει φανέλα μετά από 14 χρόνια σπουδαίας καριέρας με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Αλ Ιτιχάντ, σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, είναι οριστικά ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα η ομάδα της Τζέντα.

«Ο Μπενζεμά υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα», ανέφερε σχετικά η ανακοίνωση για τον 35χρονο Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος αλλάζει φανέλα μετά από 14 χρόνια σπουδαίας καριέρας με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας το 2022 θα έχει ετήσιες αποδοχές, που θα ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ! Εντάχθηκε στην Ρεάλ το 2009 από την Ολιμπίκ Λιόν και έγινε η αιχμή του δόρατος στην επίθεση του συλλόγου και η κύρια απειλή για το σκοράρισμα μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο για τη Γιουβέντους, το 2018.

Ο Μπενζεμά σημείωσε περισσότερα από 350 γκολ για τη «βασίλισσα» και είναι ο δεύτερος σκόρερ της όλων εποχών, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματοποίησε την καλύτερή του σεζόν την περίοδο 2021-22, όταν σκόραρε 44 φορές σε όλες τις διοργανώσεις για να οδηγήσει την ομάδα του στον 14ο ευρωπαϊκό τίτλο της καθώς και στο στέμμα της LaLiga.

Ο Μπενζεμά ολοκλήρωσε την καριέρα του στην ισπανική πρωτεύουσα με ρεκόρ 25 τρόπαια με τον σύλλογο, μεταξύ των οποίων πέντε Κύπελλα Ευρώπης, τέσσερις τίτλους LaLiga και τρία Κύπελλα Ισπανίας.

