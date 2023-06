Οικονομία

Γλυφάδα: Σύλληψη για διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (εικόνες)

Τεράστια ποσά διακινούσε ο συλληφθέντας. Τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των Αρχών.

Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

