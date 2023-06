Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι: Νοθεύτηκε το βιβλίο πτήσεων, είπε αξιωματικός

Αποκαλύπτικός ήταν στην κατάθεσή του ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. "Πολλοί είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου" τόνισε μεταξύ άλλων.

Το βιβλίο πτήσεων της 23ης Ιουλίου 2018 εμφανίζει πτήσεις που ουδέποτε έγιναν είπε στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι ο αξιωματικός τής Πυροσβεστικής Βασίλης Βορριάς ο οποίος τόνισε στους δικαστές πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, έτσι και στο Μάτι «πολλοί είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου».

Όπως κατέθεσε ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων, το ημερολόγιο πτήσεων τη επίμαχης ημέρας εμφανίζει 37 ρίψεις, εγγραφή που τόνισε πως δεν έκανε ούτε ο ίδιος, ούτε ο συνάδελφος του. Ο κ. Βορριάς που είχε καταγγείλει την εγγραφή και στον ανακριτή της υπόθεσης, επισήμανε πως το νούμερο που εμφανίζεται είναι υπερβολικό λέγοντας χαρακτηριστικά πως «όσο καιρό είμαι εγώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων δεν είχα ακούσει ξανά τέτοιο νούμερο».

Είπε επίσης ότι πιστεύει ότι αυτή η εγγραφή έγινε εκ των υστέρων, αφού είχε γίνει η καταστροφή στο Μάτι, «μετά από δημοσιεύματα που ενεπλάκη η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων» όπως ανέφερε.

Ο αξιωματικός ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Παναγιώτη Μανιάτη ποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει στο ημερολόγιο εκτός από τον ίδιο τον μάρτυρα και τον συνάδελφο του και απάντησε ότι δεν δικαιούται να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο.

Εισαγγελέας. Το βιβλίο είναι νοθευμένο; Ρωτώ ευθέως.

Μάρτυρας: Δεν τηρήθηκε σωστά το πρωτόκολλο βιβλίου πτήσεως.

Εισαγγελέας: Γιατί φοβάστε να το πείτε;

Μάρτυρας: Προφανώς το βιβλίο νοθεύτηκε. Αυτό είναι σε κοινή θέα. Δεν φυλάσσεται κάπου κλειδωμένο.

Εισαγγελέας: Ο αριθμός 37 ρίψεις είναι υπερβολικός;

Μάρτυρας: Όσο καιρό είμαι στο Κέντρο Επιχειρήσεων δεν είχα ακούσει ξανά τέτοιο νούμερο.

Ο κ. Βορριάς είπε πως την ημέρα του ολέθρου στο Μάτι έγινε «εκείνο που όλοι οι πυροσβέστες λέγαμε ότι δεν πρέπει να συμβεί» εννοώντας τα δύο μεγάλα περιστατικά, με φωτιά στην Κινέτα και εν συνεχεία στην Ανατολική Αττική, συμπληρώνοντας πως ήξεραν όλοι ότι ο μηχανισμός με δύο μεγάλα συμβάντα στην Αττική δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, κάτι για το οποίο πολλοί «όπως και στα Τέμπη» προειδοποιούσαν «αλλά οι φωνές δεν είχαν ακουστεί εγκαίρως» καθώς λόγω οικονομικής κρίσης «τα μέσα ήταν με το σταγονόμετρο».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα «κανένα εναέριο μέσο δεν σβήνει καμία δασική πυρκαγιά. Αυτό που κάνει το εναέριο μέσο είναι ότι μπορεί να οριοθετεί το συμβάν, να μειώσει την ταχύτητα εξάπλωσης, να βοηθήσει να πέσει νερό σε ορεινό ανάγλυφο που δεν μπορούν να φτάσουν τα οχήματα. Η επίπονη δουλειά της πυρόσβεσης γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις".

Στην δική του κατάθεση ο συντονιστής των εναέριων μέσων που πέταξε εκείνη την ημέρα στην Κινέτα και μετά στο Μάτι, Ευστράτιος Αναστασόπουλος, περιέγραψε την εικόνα που είδε πάνω από το Νταού και αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ο αξιωματικός της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων κατέθεσε πως λόγω της διεύθυνσης και της έντασης των ανέμων «το ελικόπτερο πέταγε σαν καρυδότσουφλο σε κύμα αλλά με ασφάλεια».

Πρόεδρος: Ακούστηκε εδώ ότι αν είχαν επιχειρήσει τρία τέσσερα εναέρια μέσα και με τη συνδρομή επίγειων δυνάμεων θα ήταν διαφορετική η εικόνα στη φωτιά στο Μάτι.

Μάρτυρας: Όταν λέει κάποιος ότι στο πρώτο λεπτό με ένα ποτήρι νερό σβήνει φωτιά ισχύει αλλά σε σταθερές συνθήκες. Στις δασικές φωτιές όμως το περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό.

Ο κ. Αναστασόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις σε ερώτηση της προέδρου αν θα μπορούσε να είχε σωθεί κόσμος εφόσον είχε έγκαιρη ενημέρωση και οδηγίες . Όπως ανέφερε ο αξιωματικός: «Είναι πολύ υποθετικό το ερώτημα. Ήταν εξασφαλισμένη η κυκλοφορία αυτοκινήτων;».

Η δίκη συνεχίζεται.

