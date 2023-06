Οικονομία

“GReco Islands”: Από ποιο νησί ξεκινά η στρατηγική πρωτοβουλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο πλαίσιο για το αναπτυξιακό υπόδειγμα των νησιών, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός.

-

Η πρωτοβουλία GReco Islands-ΕΣΠΑ ξεκινά στην Κύθνο στις 19 Ιουνίου, με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης.

Πρόκειται για καινοτόμα και πολύπλευρη δράση ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς επιχειρείται μία ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το νησιωτικό χώρο, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προσπάθεια αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος των νησιών προς μια βιώσιμη ενδογενή ανάπτυξη στη βάση της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των νησιών.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και τις νησιωτικές Περιφέρειες. Ο συντονισμός της πρωτοβουλίας θα γίνει σε συνεργασία με φορείς σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η «από τα κάτω» προσέγγιση για το σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι να αποτελέσει έναν μοχλό κοινωνικής- οικονομικής ευημερίας και χωρικής συνοχής πρώτα από όλα για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους και ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστίνα Σούζη: σοβαρό τροχαίο για τη μετεωρολόγο (βίντεο)

Πέθανε ο Θανάσης Σπυρόπουλος

Πατήσια: Ηλικιωμένη πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία (εικόνες)