ACMS3: “Άνθρωποι και μηχανές” την Κυριακή στον Άλιμο (εικόνες)

Κάτω από τις νότες του “Born To Be Wild”, θα γίνει η συνάντηση των φίλων των δυο τροχών με μερικές από τις “δυνατές καλλονές” μιας άλλης εποχής

Στις 3:00 το απόγευμα αυτής της Κυριακής 11 Ιουνίου, με τις πρώτες νότες του Born To Be Wild, του «διεθνούς ύμνου των μοτοσικλετιστών,» γέρικα αλλά πανίσχυρα μοτέρ θα πάρουν μπρος, ο βρυχηθμός τους θα ξεσηκώσει χιλιάδες θεατές και το 3ο Alimos Classic Motorbike Sunday θα έχει ξεκινήσει. Οι πιο σπάνιες «μηχανές» της επικράτειας, η μια πλάι στην άλλη, σε όλο το μήκος του παραλιακού πεζόδρομου του Αλίμου, θα ζωντανέψουν, άθικτες από τον χρόνο, και θα γοητεύσουν όλες τις ηλικίες μέσα σε τραγούδια hard και classic rock, δίπλα στο κύμα.

«Έχουν γραφτεί ποιήματα, τραγούδια, σενάρια – έχουν γίνει βιβλία, ταινίες, ακόμη και θεατρικά έργα, για τις γοητευτικές “μοτό” και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος τις φιλοξενούμε και πάλι, στην όμορφη πόλη μας» λέει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, προσθέτοντας ότι «πάνω από 100 τέτοια σπάνια δίκυκλα δεν είναι μόνο θέαμα, είναι και μια ισχυρή δόση πολιτισμού, ιστορίας και αισθητικής.»

«Όσο ιδιαίτερες είναι οι μοτοσικλέτες σαν σύμβολο ελευθερίας» λέει ο Νίκος Μαστοράκης, που και φέτος έχει το βάρος της διοργάνωσης «άλλο τόσο είναι και οι ιδιοκτήτες τους, ορκισμένοι στις δυο ρόδες, ερωτευμένοι με τις διαχρονικές τους αγάπες, αφοσιωμένοι στην συντήρηση και τη διατήρησή τους. Άνθρωποι και μηχανές απόλυτα συνδεδεμένοι, όπου οι άνθρωποι παίρνουν την αντοχή, την ταχύτητα και την ευελιξία των μηχανών, και οι μηχανές παίρνουν ψυχή από τους ανθρώπους. Οι ιστορίες ανθρώπου και μηχανής είναι άπειρες και μπορεί κανείς να τις φανταστεί, προσέχοντας το βλέμμα του αναβάτη, όταν κοιτάζει το αντικείμενο του πόθου του. Είναι αυτή η ιδιαίτατη σχέση αναβάτη και μηχανής, που μας κάνει να θαυμάζουμε (και ίσως να ζηλεύουμε) αναβάτη, μηχανή και σχέση -- το ίδιο!

Ανάμεσα στο πλήθος των μοτοσικλετών, και το top ten της έκθεσης, όπως το δίνει η συμμέτοχη της διοργάνωσης Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας: μια AJS του 1938, μια Arial του 1932, μια BSA του 1935, μια Harley του 1930.

Πολλές και δυνατές Harley έρχονται επίσης απο το Harley Club Hellas, την Angels και την HOQ που συμμετέχουν δυναμικά στην εκδηλωση. Πιο σύγχρονες «μηχανές» που περνούν δεύτερη νεότητα τρέχοντας όλο το χρόνο σε αγώνες και κερδίζοντας ακόμη πρώτες θέσεις, διακρίσεις και βραβεία.

