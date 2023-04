Life

Άλιμος: ανοιξιάτικα τα υπερθεάματα με κλασικά αυτοκίνητα και μηχανές (εικόνες)

Αλλάζει εποχή, αλλά όχι ύφος και διάθεση, η “παρέλαση” των εντυπωσιακών οχημάτων που “κλέβουν” τα βλέμματα.

Το πρώτο ανοιξιάτικο υπερθέαμα κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών του Αλίμου, ξεδιπλώνεται φέτος πάλι στον μαγευτικό παραλιακό του πεζόδρομο, και με φιλοδοξίες το τέταρτο Alimos Classic Car Sunday και το τρίτο Alimos Classic Motorbike Sunday να είναι μεγαλύτερα και καλύτερα από τις διοργανώσεις που, μέχρι πέρυσι, γίνονταν κάθε Σεπτέμβριο.

«Το βασικότερο κίνητρο αυτής της μετακίνησης ήταν σίγουρα οι τυραννικές θερμοκρασίες που είχαμε κάθε Σεπτέμβρη, μαζί με την προσδοκία πως ο Μάιος και η αρχή του Ιουνίου θα αποδειχτούν πιό... ανώδυνα για τα σπάνια εκθέματα, αλλά και για τους θεατές» δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης, «όμως έτσι ξεφεύγουμε και από συμπτώσεις ημερομηνιών με το «Ακρόπολις» κάτι που εξυπηρετεί θαυμάσια τις συνεργαζόμενες Λέσχες και τους ιδιοκτήτες/συλλέκτες που θα μας φέρουν τα σπάνια οχήματά τους.»

Δελεαστικές πάντως είναι οι προσφορές της διοργάνωσης στα πληρώματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Εκτός του ότι δεν υπάρχει ούτε φέτος κόστος συμμετοχής, θα πάρουν καπελάκια με κεντημένο λογότυπο, αναμνηστικό poster, πετσέτες παραλίας και ένα «ελευθέρας» δυο ατόμων για το υπέροχο Cine Alimos, για όλη τη θερινή σεζόν!

Ο διοργανωτής των εκδηλώσεων Νίκος Μαστοράκης, ξεκαθαρίζει: "Δεν πρόκειται για «δέλεαρ» ώστε να δούμε περισσότερα και σπανιότερα «αυτοκινητοποιήματα,» αλλά σαν ελάχιστη ανταμοιβή στους ιδιοκτήτες των μοναδικών αυτών μηχανών. Φέτος μάλιστα ACCS4 και ACMS3 συμπίπτουν με την «απελευθέρωση» των κλασικών από τους μέχρι σήμερα αδικαιολόγητους κρατικούς περιορισμούς, αφού με το νέο νόμο, από τις 5 Μαΐου, τα κλασικά κυκλοφορούν ελεύθερα, ακόμη και στον μικρό δακτύλιο, και χωρίς να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Μετά από περιόδους «μίσους» για τα κλασικά, όταν απαγορεύτηκε εντελώς η κυκλοφορία τους πλην... δυο ημερών το μήνα, το κράτος και η κυβέρνηση δείχνουν έστω και καθυστερημένα τον σεβασμό τους σε αυτό το μοναδικό είδος πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος, θα φιλοξενήσουμε πάλι και μοναδικά future classics, σύγχρονα εκπληκτικά αυτοκίνητα που μετά από 40 χρόνια θα είναι σίγουρα στην λίστα των ιστορικών. Για την ειδική αυτή κατηγορία, έχουμε προσκαλέσει μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτων, αντιπροσωπείες, ιδιώτες που έχουν ένα τέτοιο μοντέλο/μοντέλα να επιδείξουν, να δηλώσουν συμμετοχή.»

Οι συμμετοχές για τα τετράτροχα είναι ευπρόσδεκτες στο alimosevents@gmail.com

Βραβεία και επίχρυσες πλακέτες σε διαγωνισμούς που τρέχουν παράλληλα με την έκθεση θα ανακοινωθούν αργότερα.

Όμως και για τους περίπου 20,000 θεατές που θα κατηφορίσουν στον παραλιακό Άλιμο την Κυριακή 28 Μαΐου, υπάρχουν καλά νέα. Θα μπορούν να αποκτήσουν καπελάκια, κούπες του καφέ, μπλουζάκια και αφίσες στο ειδικό souvenir shop της εκδήλωσης αλλά και λαχνούς (του ενός ευρώ) Classic Rolls Royce Sunday, με τον τυχερό της ημέρας να έχει στη διάθεση του μια Κυριακή με την κλασική... Rolls Royce του Δήμου Αλίμου, με σοφέρ και γεύμα για όλους τους επιβάτες αυτής της ονειρεμένης βόλτας.

Και φέτος, η Κυριακή 28 Μαΐου διοργανώνεται με τη συμβολή της ΦΙΛΠΑ, της ΟΡΚΑ, του ΣΙΣΠΑ, του ΣΔΙΟ, της ΕΛΚΑ, της Ελληνικής Λέσχης Fiat και άλλων Λεσχών της Αττικής αλλά και της Περιφέρειας, οι διοργανωτές λοιπόν περιμένουν πάνω από 200 αυτοκίνητα.

Η Κυριακή 11 Ιουνίου με τις ιστορικότερες και δυναμικότερες κλασικές μοτοσικλέτες, διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας που αναμένει πάνω από 120 θρυλικά δίτροχα.

