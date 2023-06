Κοινωνία

Κολωνός: φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)

Λαχτάρα για τους ενοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών για την απομάκρυνση τους με ασφάλεια, παράλληλα με την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε πριν από τις 3 τη νύχτα, σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Κλεομήδους και Σμπαρούνη Τρικόρφου, στην Αθήνα, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας έξι ορόφων.

Όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, από τους 12 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

