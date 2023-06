Κοινωνία

Πλατεία Βάθη: νεκρός σε άγρια συμπλοκή (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε για έναν άνδρα η συμμετοχή του σε καβγά με ένα άλλο άτομο. Πως συνέβη το κακό.

Ενας 61χρονος Βούλγαρος εντοπίστηκε νεκρός, μέσα σε μια λίμνη αίματος, λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα, στην Πλατεία Βάθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός βρισκόταν έξω από κατάστημα στην οδό Καματερού, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του ο δράστης κρατώντας ένα μαχαίρι.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την διάρκεια της οποίας ο άγνωστος μαχαίρωσε στο στήθος τον 61χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Αμέσως μετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς την οδό Καποδιστρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

