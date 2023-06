Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς σε γιορτή αποφοίτησης (εικόνες)

Φονική ήταν η επίθεση σε γιορτή αποφοίτησης μαθητών λυκείου, στην Βιρτζίνια. Ο ένας νεκρός ήταν 18 ετών. Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο ύποπτοι για τις δολοφονίες.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά σε πάρκο στη Ρίτσμοντ, στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ, καθώς απόφοιτοι λυκείου και οι οικογένειές τους έβγαιναν από θέατρο όπου μόλις είχαν ολοκληρωθεί εξετάσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση μετά το επεισόδιο, που ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 [τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας] στην πανεπιστημιούπολη του Virginia Commonwealth University, όπου οργανώνονται τελετές αποφοίτησης μαθητών λυκείου, διευκρίνισαν ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας της Ρίτσμοντ, ο Ρικ Έντουαρντς, και άλλοι αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους.

Οι νεκροί ήταν άνδρες, 18 και 36 ετών και ο ένας από τους υπόπτους είναι 19 ετών, σύμφωνα με τον κ. Έντουαρντς.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι κάτοικοι της χώρας. Το 2021, κάπου 49.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, με άλλα λόγια καταγράφονταν πάνω από 130 θάνατοι την ημέρα, οι μισοί και πλέον από τους οποίους χαρακτηρίστηκαν αυτοκτονίες.

Επρόκειτο για τραγικό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά: το 2020, είχαν καταγραφεί 45.000 θάνατοι. Και, την περασμένη χρονιά, καταγράφηκαν κάπου 44.000 θάνατοι αποδιδόμενοι σε όπλα, οι μισοί από τους οποίους ήταν φόνοι, δυστυχήματα ή περιπτώσεις νόμιμης άμυνας, οι άλλοι μισοί αυτοκτονίες, κατά τους αριθμούς του εξειδικευμένου ιστότοπου Gun Violence Archive.

