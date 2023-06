Κοινωνία

Καλλιθέα - Ριφιφί: Έκλεψαν κοσμήματα από... κατασκευαστική εταιρεία!

Οι διαρρήκτες φαίνεται πως είχαν καλή ενημέρωση για τα χρήματα αλλά και τα χρυσαφικά (!) που υπήρχαν στην εταιρεία.

Διάρρηξη, με τη μέθοδο ριφιφί, από άγνωστους δράστες, σημειώθηκε στα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου, οπότε τα γραφεία ήταν κλειστά, άγνωστοι, αφού άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, εισέβαλαν στον χώρο.

Στη συνέχεια παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας, απ' όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Έρευνα για τη διάρρηξη διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας.

Πρόκειται για την δεύτερη διάρρηξη με την ίδια μέθοδο και στόχο χρηματοκιβώτιο στην Καλλιθέα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, μάλιστα με την πρώτη να μην "στέφεται απο επιτυχία", αφού οι δράστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χρηματοκιβώτιο

