Καλλιθέα: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με ριφιφί και το παράτησαν στη..μέση του δρόμου (βίντεο)

Δεν κατάφεραν να φύγουν με το χρηματοκιβώτιο που «σήκωσαν» από κατάστημα οι επίδοξοι κλέφτες.

Ριφιφί σε κατάστημα αργυροχρυσοχοΐας έκαναν άγνωστοι, παραβιάζοντας παράθυρο αρτοποιείου που ήταν μεσοτοιχία.

Οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, πέρασαν στο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας και πήραν το χρηματοκιβώτιο.

Όμως, δεν μπόρεσαν να το ανοίξουν και το πέταξαν στο δρόμο, Ιλισού και Αρτέμιδος.

Τελικά, το μετέφεραν για πάνω από 100 μέτρα, όμως οι φωνές των κατοίκων, που αν και είχαν βγει στα μπαλκόνια, δεν κατάλαβαν πως επρόκειτο για χρηματοκιβώτιο, τους τρόμαξαν και το άφησαν στο δρόμο, φεύγοντας.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και πήρε το χρηματοκιβώτιο ώστε να το ελέγξει για δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες.

