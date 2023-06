Παράξενα

“Καλημέρα Ελλάδα” - Μύκονος: η “Ντίβα” ξετρέλανε Παπαδάκη και Αναστασοπούλου (βίντεο)

Ο σκύλος - “φαινόμενο”, όπως λέει ο ιδιοκτήτης του, “επέλεξε” να εμφανιστεί στην εκπομπή του ΑΝΤ1, αφού τα βίντεο όπου πρωταγωνιστεί, έχουν γίνει viral!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για να βρεθεί στο παράθυρο μαζί με τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου «επέλεξε» να είναι την Τετάρτη η «Ντίβα», η σκύλα από την Μύκονο που έχει γίνει viral, χάρη στην ευφυία της και όσα κάνει, υπό την εκπαίδευση- καθοδήγηση του ιδιοκτήτη της.

Τα βίντεο με την «Ντίβα» να παίζει ποδόσφαιρο βάζοντας γκολ με κεφαλιές, να ξεχωρίσει τις βιταμίνες από τα φάρμακα και να μεταφέρει στο αφεντικό της, ανάλογα με την εντολή του, από τσιγάρα και γυαλιά μέχρι πατατάκια, έχουν γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο.

Η απίστευτη «Ντίβα» του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Α.Ο. Σύρου και του Α.Ο Μυκόνου Πέτρου Γιαβρούτα εντυπωσιάζει με την οξυδέρκεια της και όσα κάνει σε ηλικία 17 μηνών, ενώ όπως είπε ο ιδιοκτήτης της, αυτή η ράτσα σκύλων, όσο μεγαλώνει, αναπτύσσει ακόμη μεγαλύτερες δεξιότητες.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα και την «επίδειξη ικανοτήτων» της «Ντίβας» από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





