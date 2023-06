Κοινωνία

Νέα Ιωνία: “Ομηρία” οικογένειας στα χέρια ληστών

Εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε μία τριμελής οικογένεια στα χέρια ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους.

Τρεις ληστές εισέβαλλαν σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στη Νέα Ιωνία, πηδώντας από την ταράτσα του διπλανού κτηρίου.

Η εισβολή έγινε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης και οι ένοπλοι απείλησαν τον άνδρα, τη σύζυγο και την 20χρονη κόρη του.

Τους άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Στη συνέχεια οι ληστές υποχρέωσαν τον 75χρονο τους πάει στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκεται η επιχείρησή του με ανταλλακτικά αυτοκίνητων και να τους δώσει χρήματα.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν και η οικογένεια κάλεσε την Αστυνομία.

