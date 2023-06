Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Το κάπνισμα, η κυτταρίτιδα και ο στραβισμός στα παιδιά

Πλούσια είναι και την Τετάρτη η θεματολογία της εκπομπής του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Καπνίζεις; Γιατί ταλαιπωρείς τους πνεύμονές σου; Η πνευμονολόγος - φυματιολόγος και Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας Σταματούλα Τσικρικά μάς υπενθυμίζει γιατί το να κόψει κάποιος το κάπνισμα, μόνο οφέλη μπορεί να του προσφέρει.

Μύκητες στα νύχια; Ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος, Μάρκος Μιχελάκης, μας λέει όσα πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις ονυχομυκητιάσεις.

Υπάρχει σωστή διατροφή για την κυτταρίτιδα; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος καταρρίπτει έναν μύθο για την κυτταρίτιδα και επιβεβαιώνει μια μεγάλη αλήθεια!

Θεραπεύεται ο στραβισμός στα παιδιά; Ο χειρουργός οφθαλμίατρος & Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Σταμάτης Γκατζώνης αναλύει όσα πρέπει να ξέρουμε.

