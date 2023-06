Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: ένταση μεταξύ Κούγια και προεδρείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ερώτηση του Αλέξη Κούγια που εξόργισε την πρόεδρο του δικαστηρίου.

-

Στην κατάθεση του δεύτερου γιατρού, από τον κύκλο των μαρτύρων του Ωνασείου, προχώρησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που δικάζει την Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας. Από την διαδικασία δεν έλειψε η ένταση, καθώς η υπεράσπιση της κατηγορουμένης επανήλθε στο θέμα των μεταμοσχεύσεων με τον συνήγορο της Πισπιρίγκου Αλέξη Κούγια να προχωρά και πάλι σε επίθεση προς τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο παιδίατρος -εντατικολόγος Γιώργος Κουρέλης, ο οποίος εργαζόταν στο Ωνάσειο όπου είχε μεταφερθεί τον Μάιο του 2021 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας η Τζωρτζίνα. Ο γιατρός επανέλαβε, όπως και ο συνάδελφος του που κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το κοριτσάκι δεν εμφάνισε πρόβλημα στην καρδιά: «Δεν καταγράψαμε καμία αρρυθμία στα μόνιτορ. Η παράταση της νοσηλείας της Τζωρτζίνας αφορούσε ένα επεισόδιο λοίμωξης» είπε, αναφέροντας πως η Τζωρτζίνα παρέμεινε στο Ωνάσειο για λιγότερο από ένα μήνα. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το παιδί παραπέμφθηκε στο Ωνάσειο από το νοσοκομείο του Ρίου για αξιολόγηση της καρδιακής της λειτουργίας μετά την ανακοπή που είχε υποστεί στο Καραμανδάνειο ,τον Απρίλιο του 2021, αλλά και εξαιτίας του ιστορικού των θανάτων των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη.

Ο κ. Κουρέλης είπε πως κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της νοσηλείας της στο Ωνάσειο η Τζωρτζίνα υπέστη ένα επεισόδιο σπασμών και έκανε πυρετό, που αντιμετωπίστηκε με αγωγή: «Επειδή παρατεινόταν το επεισόδιο δόθηκε αγωγή. Είχε υποστεί εγκεφαλοπάθεια. Το παιδί σε γενικές γραμμές ήταν σταθερό. Δεν καταγράψαμε καμία αρρυθμία στα μόνιτορ. Επειδή είχε ένα επεισόδιο λοίμωξης και εκεί οφείλεται η παράταση της νοσηλείας της. Μπήκε αρχές Ιουνίου στο μηχάνημα, ελέγχθηκε, δουλεύανε όλα καλά και σε 2-3 μέρες επέστρεψε στην Πάτρα…για το διάστημα που νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα δεν είχαμε καμία καταγραφή βραδυκαρδίας στην Τζωρτζίνα».

Σε ερώτηση της προέδρου αν αποτυπώθηκε καρδιολογικό πρόβλημα στην Τζωρτζίνα, ο γιατρός απάντησε αρνητικά, ενώ είπε πως το επεισόδιο των σπασμών θα μπορούσε να είναι απότοκο της εγκεφαλοπάθειας. «Απορρυθμίζονται πολλές λειτουργίες με την εγκεφαλοπάθεια» επεσήμανε.

Πρόεδρος: Διαπιστώσατε κάποια πλημμέλεια στους χειρισμούς των γιατρών που είχαν ήδη ασχοληθεί ήδη με την Τζωρτζίνα;

Μάρτυρας: Το παιδί υπέστη αυτό που υπέστη και είχε πολλά προβλήματα τα οποία με σειρά προτεραιότητας θα έπρεπε να τα βάλουμε σε τάξη.

Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά σε ερώτηση για το αν χρησιμοποιήθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα.

Σε ερώτηση του κ. Κούγια, ο κ. Κουρέλης τόνισε πως το επεισόδιο σπασμών που εμφάνισε η Τζωρτζίνα κατά την εισαγωγή της στο Ωνάσειο δεν είχε σχέση με την καρδιακή λειτουργία.

Αλέξης Κούγιας: Για ποιο λόγο εισήχθη;

Μάρτυρας: Για εκτίμηση και πιθανή τοποθέτηση απιδινωτή-βηματοδότη. Ο λόγος ήταν ανακοπή και ιστορικό με τα αδελφάκια του που είχαν δύο αιφνίδιους θανάτους.

Αλέξης Κούγιας: (διαβάζει ιστορικό Ωνασείου για αιτία εισαγωγής «λόγω βεβαρυμένου ιστορικού-διακομίζεται για εμφύτευση απιδινωτή και γονιδιακό έλεγχο»). Έχετε μάθει τι έχει συμβεί 11 Απριλίου 2021, ένα μήνα πριν; Για το πώς έφτασε να υποστεί την ανακοπή; Έχετε πληροφορηθεί τι προηγήθηκε;

Μάρτυρας: Εγώ μπορώ να σας πω για το τι έγινε στο Ωνάσειο.

Αλέξης Κούγιας: Θα σας δώσω μία σειρά από επεισόδια για να μου πείτε πώς θα τα χαρακτηρίζατε. Έχουν αναφερθεί δύο επεισόδια, έχουν αναφερθεί τρομώδεις κινήσεις, τι αιτία μπορούν να έχουν;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να παραπεμφθεί σε νευρολόγο.

Αλέξης Κούγιας: Το έστειλαν σε νευρολόγο. Ποιο είναι το επόμενο που πρέπει να εξετάσει ο παιδίατρος;

Μάρτυρας: Όταν μιλάμε για σπασμούς είναι καθαρά νευρολογικό θέμα.

Αλέξης Κούγιας: Το εξέτασε το παιδί ο νευρολόγος, δεν βρήκε πρόβλημα. Ποιο είναι το επόμενο;

Μάρτυρας: Το σύνηθες είναι να κάνει εισαγωγή το παιδί στο νοσοκομείο και να γίνει εκτεταμένος έλεγχος.

Αλέξης Κούγιας: Μπορεί ένας παιδίατρος να κάνει καρδιολογική διάγνωση;

Μάρτυρας: Εμείς το στέλνουμε σε καρδιολόγο.

Αλέξης Κούγιας: Η υποξία σε τι μπορεί να οδηγήσει;

Μάρτυρας: …Ακόμα και σε ανακοπή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης για τα περίπου 55 λεπτά που διήρκεσε η ανάνηψη στο Καραμανδάνειο μετά την ανακοπή που υπέστη η Τζωρτζίνα, ο μάρτυρας ανέφερε πως οι χρόνοι ως προς την επικινδυνότητα της διάρκειας ανάνηψης είναι σχετικοί.

Αλέξης Κούγιας: Από ποια λεπτά είναι επικίνδυνο και υπάρχει κίνδυνος συννοσηρότητος;

Μάρτυρας: Η συννοσηρότητα αναφέρεται σε προβλήματα πριν ανακοπή.

Αλέξης Κούγιας: Σε ποιο σημείο ένας γιατρός πιθανολογεί πως το παιδί θα είναι τετραπληγικό;

Μάρτυρας: Οι χρόνοι είναι σχετικοί. Ανάλογα που είσαι. Για τους χρόνους ο γενικός κανόνας, είναι στο 20ό λεπτό. Κάνουμε επισκόπηση της κατάστασης και λέμε εάν έχει έννοια να συνεχίσουμε ή το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ενημερώνουμε και τους γονείς. Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση είναι για την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο.

Αλέξης Κούγιας: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έκανε μία ανακοίνωση. Την αποδέχεστε;

Μάρτυρας: Προφανώς.

Αλέξης Κούγιας: Λέει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (με αφορμή θάνατο ποδοσφαιριστή) πως εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, 4 λεπτά, επέρχεται εγκεφαλική βλάβη; Συμφωνείτε;

Μάρτυρας: Αυτό είναι γενικά αποδεκτό. Ότι εάν ο εγκέφαλος μείνει χωρίς 2 με 4 λεπτά χωρίς οξυγόνο θα υποστεί βλάβη. Ωστόσο το σημαντικό είναι αυτό που λέει «εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα». Εδώ οι γιατροί παρενέβησαν άμεσα.

Μετά από αυτόν τον διάλογο ο κ. Κούγιας επανήλθε στο θέμα των μεταμοσχεύσεων κάνοντας, παρά τις αντιδράσεις της προέδρου, και πάλι επίθεση στον κ. Ηλιάδη αναφερόμενος σε «βιομηχανία μεταμοσχεύσεων».

Αλέξης Κούγιας: Μπορεί αυτή η διαδικασία να έγινε (σ.σ. η παρατεταμένη ανάνηψη) για να τους γίνει (σ.σ. στους γονείς) πλύση εγκεφάλου για την μεταμόσχευση οργάνων;

Πρόεδρος: Τι σχέση έχει αυτό με την υπόθεση;

Αλ. Κούγιας: Έχει σχέση με την αξιοπιστία των γιατρών. Αναζωογονείται ένα παιδί μετά από 20 λεπτά, δεν ενημερώνονται γονείς, το παίρνει από το χέρι αυτός που το αναζωογόνησε και το πάει στον κ. Ηλιάδη και γίνεται μετά στη μητέρα μία συζήτηση για την μεταμόσχευση οργάνων…Δικαιούνται οι γονείς μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει να ενημερωθούν; Πανηγυρίζουν διότι σώσανε ένα παιδί αλλά έμεινε τετραπληγικό. Δικαιούνται οι γονείς να πιστεύουν πως όλα αυτά έγιναν για να του πάρουν τα όργανα;

Πρόεδρος: Τι σχέση έχουν όλα αυτά;

Αλ. Κούγιας: Για τους μάρτυρες που είναι αναξιόπιστοι και ανήθικοι όπως ο κ. Ηλιάδης και ας μου κάνει μήνυση. Θέλω να αναδείξω αναξιοπιστία και ανηθικότητα…πρέπει να απολογούμαι επειδή κάνω την ερώτηση κάθε φορά; Εκεί υπάρχει μία βιομηχανία μεταμοσχεύσεων. Εγώ θα ενημέρωνα γονείς πως το παιδί θα είναι τετραπληγικό! Έπρεπε να τους πουν ότι το παιδί θα ζήσει ένα μαρτύριο και δεν τους το είπε ποτέ. Εσείς τους προστατεύετε κυρία πρόεδρε με αυτό που κάνετε. Αυτό είπε ο κ. Κουρέλης, είναι το πιο σοβαρό από όλα, ότι στα 20 λεπτά θα έπρεπε να γίνει σύσκεψη και να ενημερωθούν οι γονείς.

Πρόεδρος: Είπατε πάρα πολλά. Δεν προστατεύουμε κανένα μάρτυρα. Αυτό που σας ζητήθηκε ήταν να εξηγήσετε τι σχέση έχει η κουβέντα για τις μεταμοσχεύσεις με το αποτέλεσμα που είχαμε στη συνέχεια. Είναι στη μέση των γεγονότων. Είναι ανάμεσα στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και στην τετελεσμένη πράξη.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Έβρος: Επέστρεψαν στην Τουρκία οι μετανάστες που ήταν στη νησίδα

Πατήσια: Ηλικιωμένη πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία (εικόνες)