Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Το αίτημα για τον Ηλιάδη, η Τζωρτζίνα και η “δωρεά οργάνων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε από το δικαστήριο ο συνήγορος της 34χρονης, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό πως θα δικαστεί και για τους θανάτους Μαλένας κι Ίριδας. “Άγρια κόντρα” με τον εντατικολόγο. Πως “έμπλεξε” τον Μάνο Δασκαλάκη.

Να εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση η Ρούλα Πισπιρίγκου με τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη, ζήτησε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη πως η Ρούλα Πισπιρίγκου θα καθίσει στο εδώλιο ως κατηγορούμενη και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Ο συνήγορος της 34χρονης, Αλέξης Κούγιας, ζήτησε από το δικαστήριο, να επιτρέψει μετά την απολογία της, να εξεταστεί με τον κ. Ηλιάδη, ώστε να αποσαφηνιστεί αν ευσταθεί ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι ο εντατικολόγος είχε αναφερθεί σε καθυστερημένη αντίδραση του Καραμανδάνειου στην ανακοπή της Τζωρτζίνας - κάτι που ο ίδιος ο μάρτυρας διέψευσε κατηγορηματικά.

Ο κ. Κούγιας είπε στο δικαστήριο πως ο γιατρός "είχε πει στην κ. κατηγορουμένη, πως αν η Τζωρτζίνα είχε διασωληνωθεί στα πρώτα δέκα λεπτά στο Καραμανδάνειο, τώρα θα περπατούσε". Ωστόσο ο ίδιος ο κ. Ηλιάδης αρνήθηκε πως έχει πει κάτι τέτοιο: "Δεν είναι στον ιατρικό μου λόγο να εκφέρω τέτοιες εκφράσεις" είπε ο μάρτυρας.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα, ο συνήγορος υπεράσπισης τς Ρούλας Πισπιρίγκου ρώτησε τον κ. Ηλιάδη για συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιούλιο του 2022. Στον διάλογο παρενέβη και η πρόεδρος.

Αλέξης Κούγιας : Λέτε ότι θεωρείτε την ανακοπή στην Τζωρτζίνα σαν τρίτο θάνατο. Γράφει ότι είπατε πως το φινάλε του δράματος στη Τζωρτζίνα γράφτηκε στο Καραμανδάνειο. Λέει πως ξέρατε ότι το παιδί δεν θα ξαναμιλήσει, δεν θα περπατήσει Αυτά που λέω εγώ τόσες μέρες δηλαδή: ότι η αναζωογόνηση στο Καραμανδάνειο ήταν θάνατος. Γιατί τόσες μέρες δεν μου απαντάτε; Λέτε αυτά που λέω και εγώ, και εσείς λέτε εδώ ότι όλα αυτά τα καταλάβατε μετά τη μαγνητική….

Μάρτυρας: Βεβαίως θεωρώ την ανακοπή σαν θάνατο. Δε θα φτάναμε ποτέ να περπατήσει η Τζωρτζίνα . Η ζωή όμως δεν ολοκληρώνεται για να περπατήσει κάποιος. Όμως και ένα βήμα, ένα κλώτσημα μιας μπάλας, είναι αρκετά σημαντικό για μια οικογένεια. Δεν της δώσαμε το χρόνο της. Η αποκατάσταση των παιδιών μπορεί να πάρει δυο και τρία χρόνια…

Πρόεδρος: Τι σημαίνει αυτό το φινάλε του δράματος που είπατε;

Μάρτυρας: Αν δεν υπήρχε ο κ. Χασαπόπουλος (αναισθησιολόγος Καραμανδάνειου) το παιδί θα είχε πεθάνει στο Καραμανδάνειο.

Αλέξης Κούγιας: Ζητάμε κατ' αντιπαράσταση εξέταση του κ. Ηλιάδη με την κ. κατηγορουμένη. Της είχε πει πως αν είχε διασωληνωθεί στα πρώτα δέκα λεπτά η Τζωρτζίνα στο Καραμανδάνειο, το παιδί θα περπατούσε.

Πρόεδρος: Εννοείτε μετά την απολογία της κατηγορουμένης;

Αλέξης Κούγιας: Ναι. Της είχε πει της κ. κατηγορουμένης, πως αν το παιδί είχε διασωληνωθεί στο 10λεπτο, θα πήγαινε σχολείο.

Μάρτυρας: Δεν είναι στον ιατρικό μου λόγο να λέω τέτοιες εκφράσεις. Εμείς κάθε νύχτα (που ήταν στην ΜΕΘ η Τζωρτζίνα) δεν ξέραμε αν θα ξημερώσει.

Ο γιατρός επανέλαβε πως όσο το κοριτσάκι ήταν στην ΜΕΘ, δεν εμφάνισε κανένα επεισόδιο, και πως τα συμβάντα ξεκίνησαν αφού αποσωληνώθηκε.

"Θα μπορούσε να τα έχει προκαλέσει η κ. κατηγορουμένη;" τον ρώτησε ο συνήγορος υπεράσπισης με τον μάρτυρα να απαντά: "Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας".

Ο κ. Κούγιας, σε άλλο κύκλο ερωτήσεων ρώτησε τον μάρτυρα "πότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τις μεταμοσχεύσεις με την κυρία κατηγορουμένη;" με τον κ. Ηλιάδη να απαντά κοφτά "Ποτέ!".

Πρόεδρος: Είναι αυτό η θέση της κ. κατηγορουμένης κ. συνήγορε;

Αλέξης Κούγιας: Βεβαίως.

Πρόεδρος: Και γατί δεν το είπατε από την αρχή;

Αλέξης Κούγιας: Γιατί, υπήρχε κανείς να την κατευθύνει την κ. κατηγορουμένη; (σ.σ. αναφέρεται σε προηγούμενους συνηγόρους της κατηγορουμένης)

Πρόεδρος: Μα ούτε και εσείς τα λέτε στα υπομνήματά σας.

Αλέξης Κούγιας: Μετά το επεξεργάστηκα.

Πρόεδρος: Αυτό είναι θέση και του κ. Δασκαλάκη; Το είχε πει δηλαδή στον άντρα της; Αυτό είναι

Αλέξης Κούγιας: Όχι. Σπανίως εμφανίζονταν.

Πρόεδρος: Και τι είπε η εντολέας, στις συζητήσεις στις οποίες αναφέρεστε για μεταμοσχεύσεις;

Αλέξης Κούγιας: Αρνήθηκε.

Σε επίδειξη από τον κ. Κούγια φωτογραφιών της κατηγορουμένης με την Τζωρτζίνα, ώστε να απαντήσει ο μάρτυρας αν σε αυτές βλέπει "μία αδιάφορη μάνα" ο κ. Ηλιάδης απάντησε ότι "την άποψή μου την έχω καταθέσει. Δεν μπορώ να κρίνω από μια φωτογραφία".

Πρόεδρος: Ποιος την έχει τραβήξει αυτή τη φωτογραφία;

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο Μάνος μέσα στη ΜΕΘ.

Η εξέταση του κ. Ηλιάδη θα συνεχιστεί και σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει το δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς: ο σκύλος του δάγκωσε παιδί που γύριζε από το σχολείο

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ