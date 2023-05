Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο και για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζήτησε ο Αλέξης.Κούγιας, ενώ συνεχίστηκε η εξέταση του Ανδρέα Ηλιάδη.

Αίτημα για την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης από δύο ψυχιάτρους ώστε να διαπιστωθεί αν η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από το Σύνδρομο Μινχάουζεν, ζήτησε ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας.

Ο συνήγορος παράλληλα ανακοίνωσε στο δικαστήριο ότι η εντολέας του παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να δικαστεί και για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Μετά την έκδοση του βουλεύματος, για το οποίο ενημέρωσε ο κ. Κούγιας, η Ρούλα Πισπιρίγκου, που δικάζεται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της Τζωρτζίνας, πλέον αναμένει και τον προσδιορισμό της δίκης της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τους άλλους δύο θανάτους.

Η 34χρονη μητέρα είναι προσωρινά κρατούμενη και για την δεύτερη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, η οποία την θεωρεί υπαίτια για τους θανάτους της Μαλένας 3,5 ετών, στις 13 Απριλίου 2019, στο Αγλαΐα Κυριακού όπου νοσηλευόταν μετά από επιτυχή θεραπεία λεμφαδενίτιδας και της μόλις έξι μηνών Ίριδας που οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι δολοφονήθηκε στις 21 Μαρτίου 2021 στην κούνια της.

Κατά την διάρκεια της σημερινής διαδικασίας ενώπιον του ΜΟΔ η υπεράσπιση της 34χρονης συνέχισε την εξέταση του επικεφαλής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας Ανδρέα Ηλιάδη, με επίκεντρο το σύνδρομο Μινχάουζεν. Η αναφορά του γιατρού ότι «δεν κατέστη δυνατό να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πάσχει η Ρούλα Πισπιρίγκου από σύνδρομο Μινχάουζεν» προκάλεσε την αντίδραση του κ. Κούγια ο οποίος ζήτησε την διακοπή της δίκης ώστε να διοριστούν δύο ειδικοί προκειμένου να διενεργήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να αποφανθούν αν τίθεται θέμα του συγκεκριμένου συνδρόμου για την κατηγορουμένη.

Ο κ. Ηλιάδης δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τον κ. Κούγια, ο οποίος θεωρεί, όπως του είπε, ότι ο μάρτυρας από την αρχή «προσπάθησε να καταστήσει κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπιρίγκου με το σύνδρομο Μινχάουζεν». Μάλιστα, στην αναφορά του συνηγόρου πως ο γιατρός θα χάσει την άδειά του, επενέβη η πρόεδρος ανακαλώντας στην τάξη τον συνήγορο.

«Οι γιατροί δεν παγιδεύουν, θεραπεύουν» ήταν η απάντηση του εντατικολόγου στις αιχμές του κ. Κούγια, που άκουσε τον μάρτυρα να λέει ότι αυτό που τον κινητοποίησε για να ψάξει μήπως τίθεται το ζήτημα του συνδρόμου για την μητέρα, ήταν «οι αιφνίδιοι θάνατοι των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας και η ξαφνική ανακοπή της Τζωρτζίνας. Ήταν αυτά που με κινητοποίησαν…έβαλα στο μυαλό μου την ξεκάθαρη εικόνα για τα παιδάκια (που είχαν πεθάνει) και τέθηκε στο μυαλό μου η διάγνωση για το σύνδρομο…».

Ο γιατρός επεσήμανε πως «στόχος ήταν η προστασία της μικρής Τζωρτζίνας». Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης για το σύνδρομο ότι «η διαταραχή έχει συνέχεια και θα ακολουθούσε το παιδί όταν έφευγε από την ΜΕΘ».

Ο κ. Κούγιας επικέντρωσε τις ερωτήσεις του στο επίμαχο σύνδρομο αλλά και στις ενέργειες που έκανε ο κ. Ηλιάδης στην αναζήτηση της πιθανότητας να πάσχει η μητέρα. Ο γιατρός έχει καταθέσει ότι συνέστησε στην 34χρονη να δει τον ψυχίατρο του νοσοκομείου.

Αλ. Κούγιας: Της είπατε ότι υποψιάζεστε το σύνδρομο;

Μάρτυρας: Όχι! Η προσπάθεια να αγκαλιάσεις το σύνδρομο είναι περίπλοκη. Πρέπει να έρθεις κοντά με τον φροντιστή και αυτό έκανα.

Πρόεδρος: Πήγε με το ζόρι η μαμά;

Μάρτυρας: Όχι. Της είπα ότι θα είναι καλό να πάρει βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση…

Πρόεδρος: Σας είπε πως δεν θέλει να πάει;

Μάρτυρας: Όχι. Κλείστηκε το ραντεβού και ένιωσα ότι ήθελε να πάει μαζί με τον σύζυγο.

Ο κ. Κούγιας επεσήμανε στον μάρτυρα ότι ο Μάνος Δασκαλάκης μετά το ραντεβού με τον ψυχίατρο αντέδρασε λέγοντας «η γυναίκα μου δεν είναι τρελή» και ότι δεν επιθυμούν άλλη συνεδρία.

Όπως είπε ο κ. Ηλιάδης, στην καριέρα του «υπήρξε μάρτυρας» δύο ανάλογων περιπτώσεων της διαταραχής Μινχάουζεν. «Είναι μία διαταραχή που περιγράφεται στα ιατρικά συγγράμματα. Επειδή η διαταραχή αφορά το παιδί και θεωρείται κακοποίηση του παιδιού. Δεν ασχολήθηκα με την κατηγορούμενη αλλά με το παιδί» τόνισε.

Αλ. Κούγιας: Είχατε προβληματιστεί ξανά με τέτοια περίπτωση;

Μάρτυρας: Δύο φορές, κατά την εκπαίδευσή μου στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Αλ. Κούγιας: Κι εκεί το θέμα το είχατε θέσει εσείς ή άλλοι;

Μάρτυρας: Είναι περίπλοκες και υπάρχουν και γκρίζες ζώνες. Ήμουν μάρτυς τέτοιων περιστατικών. Ήμουν παρών.

Αλ. Κούγιας: Σε ποιες περιπτώσεις;

Μάρτυρας: Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ήταν περιστατικά μέσα σε παιδιατρικές κλινικές. Μία μητέρα για παράδειγμα κοκκίνιζε τα ούρα του παιδιού. Έβαζε χρωστική στα ούρα του παιδιού και έφερνε το παιδί λέγοντας ότι έχει αιματουρία.

Πρόεδρος: Ήσασταν μάρτυς σε πραγματικό περιστατικό ή στον προβληματισμό ιατρών;

Αλ. Κούγιας: Έχει καμιά σχέση με το θέμα της αφαίρεσης ζωής που δικάζουμε; Το ό,τι κάποια έβαζε χρώμα στα ούρα;

Μάρτυρας: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά υπάρχει διαβάθμιση. Η πιο δύσκολη μορφή είναι ο θάνατος ενός παιδιού.

Αλ. Κούγιας: Λέτε ότι είναι το ίδιο. Δεν είστε ψυχίατρος. Εμάς θα στείλετε στο τέλος στον ψυχίατρο. Γιατί αυτό με τα ούρα είναι σύνδρομο Μινχάουζεν;

Μάρτυρας: Δυστυχώς για τον κ. συνήγορο είναι το ίδιο σύνδρομο.

Αλ. Κούγιας: Πείτε μου έναν ψυχίατρο στην Ελλάδα να έχει κάνει τέτοια διάγνωση σε μητέρα.

Μάρτυρας: Σε αυτή τη διαταραχή εμπλέκονται δεκάδες ειδικότητες. Ψυχίατροι, παιδίατροι, κοινωνικές υπηρεσίες, εισαγγελία….

Αλ. Κούγιας: Ξέρετε μια περίπτωση;

Μάρτυρας: Η βιβλιογραφία βρίθει. Αν ανοίξει κάποιος θα μείνει με το στόμα ανοιχτό και για αυτό οι παιδίατροι έχουμε τεταμένη την προσοχή μας. Μια περίπτωση στην Ελλάδα είναι αυτή που σας ανέφερα.

Αλ. Κούγιας: Είπατε ότι κάνατε συνεδρίες με ψυχιάτρους του Ρίο. Γιατί;

Μάρτυρας: Πήγα σαν γιατρός της Τζωρτζίνας. Πήγα με το φάκελό μου με όλο το ιστορικό του παιδιού και τους ζήτησα να το συζητήσω επειδή ήταν ένα δύσκολο και λεπτό θέμα. Δεν ήταν ένα ραντεβού των πέντε λεπτών.

Αλ. Κούγιας: Γιατί πηγαίνατε σε συνεδρίες, είστε συγγενής;

Μάρτυρας: Για να αντλήσω περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη διαταραχή.

Αλ. Κούγιας: Μιλήσατε για συγκεκριμένη μητέρα;

Μάρτυρας: Πήγα ως γιατρός της Τζωρτζίνας.

Αλ. Κούγιας: Επιτρέπεται αυτό; Να λέτε ότι η μητέρα ενός ασθενή έχει σύνδρομο; Μήπως πρέπει να ελεγχθείτε πειθαρχικά;

Μάρτυρας: Νομίζω επιβάλλεται και από τον όρκο του Ιπποκράτη. Θεωρείται κακοποίηση παιδιού και ως τέτοια δόθηκε στους ψυχιάτρους. Στόχος ήταν η προστασία της μικρής Τζωρτζίνας.

Αλ. Κούγιας: Από πότε είχατε την υποψία για το σύνδρομο Μινχάουζεν;

Μάρτυρας: Στην πορεία των ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους σε αυτοκίνητο: Η ποινή στην μητέρα

Σέρρες: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών σε προαύλιο σχολείου (βίντεο)