Κοινωνία

Δολοφονία στο Μαρούσι: η ποινή για την 18χρονη που μαχαίρωσε την φίλη της

Η απόφαση του δικαστηρίου και η ανακοίνωση του γραφείου του Αλέξη Κούγια.

Ποινή εγκλεισμού 8 ετλων σε Κατάστημα Κρατήσεως Νέων, αποφάσισε την Τετάρτη 7/6, το Δικαστήριο για την υπόθεση της 18χρονης που είχε σκοτώσει την 22χρονη φίλη της στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου, η διαδικασία της απόφασης διήρκησε πέντε ημέρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξη Κούγια, συνηγόρου υπεράσπισης της 18χρονης:

"Μετά από εξαντλητική διαδικασία πέντε ημερών, ορισμένες εκ των οποίων και σε μεταμεσονύκτιες ώρες, το Δικαστήριο που εκδίκαζε την υπόθεση της 18χρονης Μ.Χ. εξέδωσε σήμερα την απόφασή του, με την οποίαν την καταδίκασε να εκτίσει ποινή εγκλεισμού σε Κατάστημα Κρατήσεως Νέων, ύψους 8 ετών.

Τόσο ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξιος Κούγιας, όσο και οι γονείς της ανήλικης, επίλεκτος καρδιολόγος και επίλεκτη καθηγήτρια, θέλουμε να εκφράσουμε προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Δικαστηρίου που εξέδωσε αυτήν την απόφαση την απόλυτη ευγνωμοσύνη μας τόσο για τη διαδικασία, που ήταν υποδειγματική, όσο και για τη διδακτική και κοινωνιολογική προσέγγιση, την οποίαν έκαναν οι κυρίες δικαστές.

Η 18χρονη, η οποία ομολόγησε την ενοχή της, υπήρξε άριστη μαθήτρια, με τέλεια γνώση αγγλικών, γαλλικών, μουσικός τριών οργάνων και Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο αγώνισμα των 10.000 μέτρων νεανίδων, εξέφρασε τη συντριβή της για την εγκληματική της συμπεριφορά και προετοιμάζεται προκειμένου να εισαχθεί μέσω πανελληνίων εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή."

