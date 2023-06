Κοινωνία

Γλυφάδα: “Εσπλανάδα”, η γέφυρα που θα ενώνει την πόλη με την παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από ...αέρος θα μετακινούνται από το Κέντρο της Γλυφάδας στο παραλιακό μέτωπο, οι πολίτες και επισκέπτες της Γλυφάδας, όταν υλοποιηθεί η νέα γέφυρα που θα συνδέει τον αστικό ιστό με το παραθαλάσσιο μέτωπο.

-

Ένα σχέδιο ετών είναι έτοιμο πλέον να υλοποιηθεί στον Δήμο Γλυφάδας. Μια μεγάλη πεζογέφυρα που θα ενώνει την πόλη με την παραλία της κι έτσι δεν θα χρειάζεται να διασχίζουν κάθετα οι κάτοικοι τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπει ακόμη τη δημιουργία μεγάλου υπόγειου πάρκινγκ.

Η γέφυρα θα πάρει την ονομασία «Εσπλανάδα», θα ξεκινά από το Δημαρχείο και θα δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα περιπάτου, από το κέντρο της πόλης στην παραλία. Παράλληλα, η ανάπλαση αυτή αναμένεται να αποφορτίσει το εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας από το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης.

«Οι διαδικασίες ξεκινούν άμεσα. Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 14 εκατ. ευρώ, για τη λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας και την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο, όπως γράφει στο σχετικό ΦΕΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και πρόσθεσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν για να εξασφαλίσουμε τη σπουδαία αυτή χρηματοδότηση. Η ζωή μας στη Γλυφάδα συνεχίζει να αλλάζει με έργα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Θανάσης Σπυρόπουλος

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: ΕΔΕ για το ΕΚΑΒ και πολιτικές αντιδράσεις

Εγχειρίδιο για γρήγορη σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ