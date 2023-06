Κοινωνία

Φρεαττύδα - απόπειρα βιασμού: ο νεαρός που έσωσε την κοπέλα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στην παραλία της Φρεαττύδας στον Πειραιά. Τέσσερις νεαροί τους επιτέθηκαν και αποπειράθηκαν να βιάσουν την κοπέλα, ενώ επίθεση δέχτηκε και νεαρός που προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Του Κώστα Τάτση

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στην Φρεαττύδα, όταν 4 άνδρες αποπειράθηκαν να βιάσουν μία ανήλικη κοπέλα, αφού τσαυμάτισαν τον σύντροφό της. "Φύλακας άγγελος" ένας νεαρός που εργαζόταν σε μαγαζί κοντά στην περιοχή.

Οι δράστες πλησίασαν το ζευγάρι το οποιο ήταν στα βράχια πεταξαν πέτρες στον άνδρα, τραυματίζοντάς τον, ενώ δύο από αυτούς, πλησίασαν και αφού κινητοποίησαν τον άνδρα ο ένας θώπευσε την ανήλικη κοπέλα.

Ένας νεαρός που δούλευε σε παρακείμενο κατάστημα πλησίασε και ρώτησε τι συμβαίνει αφού είδε το τι έχει συμβεί. Οι δράστες τον απείλησαν λεκτικά και τον απείλησαν με σπασμένα μπουκάλια.

Με μοναδικό του όπλο, ένα στυλό, ένας νεαρός που έσπευσε να βοηθήσει και δέχτηκε και ο ίδιος επίθεση κατάφερε να τους καθυστερήσει και έτσι να συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 22χρονος που βοήθησε μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ανέφερε: "Κατά τις 2 και μισή το μεσημέρι, έρχεται ένα παλικάρι τραυματισμένο μέσα στα αίματα και μου είπε να καλέσω το 100 ενώ του είπε τι έχει συμβεί."

Στη συνέχεια ο νεαρός πήγε στην κοπέλα, τη ρώτησε αν είναι καλά και ρώτησε "τι γίνεται, όλα καλά, ποιος είναι ο μάγκας εδώ; στην ουσία το πουλούσα πιο πολλή τρέλα γιατί τους έκοψα... Κρατούσα απλά το στυλό και πιστεύω ότι αυτό τους τρόμαξε. Μετά ρώτησα την κοπέλα ποιος την πείραξε και μου είπε. Τότε αυτοί πήραν αμέσως αντικείμενα στα χέρια τους για να είναι έτοιμοι", περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο νεαρός.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

"Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 6-6-2023 στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τέσσερις αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απόπειρας προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, απόπειρας ληστείας, απόπειρας κλοπής, παράνομης κατακράτησης, απειλής, σωματικής βλάβη και παράνομης κατακράτησης.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι χθες το μεσημέρι προσέγγισαν 17χρονη και 15χρονο (ημεδαπούς), που βρίσκονταν στην παραλία Φρεαττύδας στον Πειραιά, και προέβησαν στις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι δρώντας ανά δύο, ακινητοποίησαν την 17χρονη και ο ένας εξ αυτών αποπειράθηκε να προβεί σε προσβλητικά αγγίγματα σε βάρος της, ενώ με χρήση βίας προσπάθησε να αφαιρέσει κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια στράφηκαν κατά του 15χρονου με σκοπό να τον τραυματίσουν.

22χρονος ημεδαπός, που αντιλήφθηκε το περιστατικό, προσέτρεξε να βοηθήσει τα θύματα και οι τρείς εκ των κατηγορουμένων του επιτέθηκαν με πέτρες και σπασμένο γυάλινο μπουκάλι, χωρίς να τον τραυματίσουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά."

