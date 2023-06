Θεσσαλονίκη

Στη φυλακή βιαστής ανήλικης που την άφησε έγκυο

Μία ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της και πλέον μεγαλώνει μαζί του σε δομή. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Το δράμα μίας προσφυγοπούλας από τη Συρία που κατήγγειλε ότι βιάστηκε και έμεινε έγκυος, αναβίωσε στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται το φθινόπωρο του 2020, τρεις μήνες αφότου η 16χρονη (τότε) καταγγέλλουσα, έφερε στον κόσμο το παιδί, καρπό του βιασμού της. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ένας 33χρονος Αιγύπτιος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών, και μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές όπου κρατείται ήδη για άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2019 όταν η καταγγέλλουσα και οι δύο αδελφές της, 14 και 9 ετών (τότε), ήρθαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας τους έμεινε στην Τουρκία, ενώ η μητέρα ζούσε στη Γερμανία, όπου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, επρόκειτο να ταξιδέψουν και οι τρεις αδελφές για μόνιμη εγκατάσταση. Αρχικά οι ανήλικες φιλοξενήθηκαν σε οικογενειακούς φίλους και στη συνέχεια έμειναν για ένα μήνα σε συγγενείς με τη μητέρα τους, που στο μεταξύ είχε μεταβεί από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη.

Ακολούθως, μητέρα και κόρες επιχείρησαν, κατά τη δικογραφία, να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στη Γερμανία, αλλά δεν τα κατάφεραν, οπότε η πρώτη επέστρεψε και ξεκίνησε τις διαδικασίες για να επιτευχθεί νομίμως η οικογενειακή επανένωση. Για τον σκοπό αυτό η μητέρα μίσθωσε ένα διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης - Συκεών και συμφώνησε με τον 33χρονο κατηγορούμενο, τον οποίο γνώριζε μέσω κοινών γνωστών, να αναλάβει εκείνος τη φροντίδα των ανηλίκων κοριτσιών μέχρι να επιτευχθεί η μετάβασή τους στη Γερμανία. Παράλληλα η ίδια κάλυπτε τις δαπάνες διαβίωσης στέλνοντας χρήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 33χρονος διορίστηκε "επίτροπος" των ανηλίκων με δικαστική απόφαση. Ο κατηγορούμενος μετέβαινε το πρώτο διάστημα στο μισθωμένο διαμέρισμα μία με δύο φορές την εβδομάδα, παραμένοντας για λίγες ώρες, ενώ από τα τέλη του καλοκαιριού του ίδιου έτους εγκαταστάθηκε μόνιμα διανυκτερεύοντας το μεγαλύτερο διάστημα.

Η πορτοκαλάδα, η ζάλη και ο βιασμός

Όπως κατήγγειλε η παθούσα, ένα βράδυ κι ενώ οι αδελφές της είχαν κοιμηθεί, ο κατηγορούμενος της προσέφερε ένα ποτήρι πορτοκαλάδα το οποίο περιείχε άγνωστη ουσία. «Αισθάνθηκα αδιαθεσία και υπνηλία. Με ακολούθησε στο υπνοδωμάτιο, με απώθησε στο κρεβάτι και με βίασε. Δεν μπορούσα να αντιδράσω λόγω της ζάλης» ανέφερε η ίδια στο δικαστήριο. Όταν ξύπνησε λίγες ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι αιμορραγούσε, οπότε ζήτησε εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο. Εκείνος, φέρεται να της είπε ότι την βιντεοσκόπησε και την απείλησε ότι εάν αποκαλύψει τι είχε συμβεί θα δημοσίευε το υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ίδια αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει έγκυος τον 5ο μήνα της κύησης, διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος κρατείτο ήδη στις φυλακές για άλλη υπόθεση. Όταν αποφυλακίστηκε και ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη, ο 33χρονος φαίνεται πως προσφέρθηκε να την παντρευτεί αλλά η κοπέλα αρνήθηκε. Τελικά, τον Ιούλιο του 2020 γέννησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με πλαστά έγγραφα που της είχε προμηθεύσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ανηλικότητά της.

Σήμερα, όπως ανέφερε η ίδια στους δικαστές, ζει με το παιδί της και τις αδελφές της σε δομή στην Αθήνα, έχουν αποκτήσει άσυλο, ενώ η μητέρα τους έρχεται και τους επισκέπτεται αρκετά συχνά.

Τι είπε στην απολογία του

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία περί βιασμού και ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της νεαρής. Ανέφερε δε, ότι έκαναν έναν άτυπο γάμο και ότι η καταγγέλλουσα ζήτησε να χωρίσουν επειδή φοβόταν τους γονείς της. Χαρακτήρισε ψευδή την καταγγελία λέγοντας ότι πίσω από αυτή βρίσκεται η μητέρα επειδή είχαν μαλώσει μαζί της για ασήμαντη αφορμή.

