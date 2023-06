Κόσμος

Χαβάη: έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (εικόνες)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη σήμερα στις 04:44 (τοπική ώρα, 17:44 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Λάβα ξεπηδάει από τον κρατήρα του Κιλαουέα, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

To USGS ανέβασε το επίπεδο συναγερμού από «πορτοκαλί» σε «κόκκινο» έως ότου αξιολογήσει την ηφαιστειακή δραστηριότητα. «Για την ώρα, η δραστηριότητα περιορίζεται στον κρατήρα, οι κίνδυνοι θα επανεκτιμηθούν καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο», αναφέρει.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη για τελευταία φορά τον Ιανουάριο, με τη δραστηριότητα να συνεχίζεται μέχρι τον Μάρτιο.

Το 2019 η έντονη σεισμική δραστηριότητα και μια ισχυρή έκρηξη του Κιλαουέα είχαν προκαλέσει καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

