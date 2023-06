Αθλητικά

Ο Μέσι και επίσημα στο Μαϊαμι

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του ανακοίνωσε ο ίδιος ο αργεντίνος σταρ του ποδοσφαίρου.

Η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός! Ο Λιονέλ Μέσι που μένει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν, επέλεξε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του κι αυτός βρίσκεται στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών!

Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, δίνοντας τέλος σε ένα σίριαλ που δεν πρόλαβε να... αρχίσει. Από τη μία η Ίντερ Μαϊάμι του Ντέβιντ Μπέκαμ, από την άλλη οι Σαουδάραβες της Αλ Χιλάλ να κάνουν ρελάνς με «μυθική» πρόταση 1.5 δις, αλλά ο 36χρονος Αργεντινός προτιμάει τις Ηνωμένες Πολιτείες για κλείσει -πιθανότατα- εκεί την καριέρα του.

Σε συνέντευξή του στην Mundo Deportivo ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την «αλμπισελέστε» ήταν ξεκάθαρος: «Πήρα την απόφασή μου και θα πάω στο Μαϊάμι. Ακόμα δεν είναι 100% κλεισμένο όμως αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι»

Στο παιχνίδι είχε μπει και η Μπαρτσελόνα που φέρεται να έχει προσφέρει 15 εκατομμύρια ετησίως για δύο σεζόν. Η Ίντερ Μαϊάμι «δελέασε» τον Μέσι με 40 εκατομμύρια ανά σεζόν, μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μέρος των κερδών από την adidas, και θα τον βοηθήσουν επίσης εάν το ήθελε στο ενδεχόμενο να αγοράσει μια φορά μία ομάδα στο αμερικανικό πρωτάθλημα, όταν ολοκληρώσει την καριέρα του σαν παίκτης, όπως συνέβη με τον Μπέκαμ.

