Τέμπη: “Επιστροφή” ζητά ο γιατρός που έδωσε άδεια στον Επιθεωρητή του ΟΣΕ στην Λάρισα

Ο γνωστός νευροχειρουργός τέθηκε σε αργία, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι νομικές κινήσεις από την πλευρά του γιατρού που ενεπλάκη στην αναρρωτική άδεια που έλαβε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ μετά το δυστύχημα των Τεμπών, και ο οποίος αντιδρά στην άδικη -όπως χαρακτηρίζει- απομάκρυνσή του από την εργασία του στο Νοσοκομείο Βόλου, λόγω

Ο γνωστός νευροχειρουργός τέθηκε σε αργία, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, για έναν χρόνο. Η ίδια υπόθεση του στοίχισε και τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία, αφού με απόφαση του Ν. Ανδρουλάκη αποπέμφθηκε.

Ο κ. Χαυτούρας προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, προκειμένου να εκδικάσει την προσωρινή διαταγή αίτησης ακύρωσης της απόφασης της Διοίκησης του “Αχιλλοπουλείου” για την αργία του. Η απόφαση πρόκειται να εκδοθεί εντός 15 ημερών.

Να σημειωθεί ότι ο γιατρός έχει καταγγείλει συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη με “ναζιστικού τύπου χαρακτηριστικά”.

