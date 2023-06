Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: η ατζέντα της Πέμπτης (βίντεο)

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής την Πέμπτη. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς αντιμετωπίζουμε τον κολικό του εντέρου; Ο γαστρεντερολόγος – ηπατολόγος Κωνσταντίνος Δελής προτείνει ανακουφιστικές λύσεις πριν πάμε στον γιατρό.

Τι είναι η κάμψη πέους και πότε το χειρουργείο κρίνεται αναγκαίο; Ο χειρουργός - ουρολόγος Δημήτρης Μπορούσας απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας; Η ψυχολόγος - συνθετική ψυχοθεραπεύτρια Άννα Παραλούση μιλάει για τη σημαντικότητα του να θέτουμε στόχους, την επίτευξή τους, αλλά και για τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να βιώνουμε αν αποτύχουμε.

Όσα πρέπει να ξέρουμε για την αντισύλληψη. Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Παντελής Μεσσαρόπουλος αναφέρεται στις μεθόδους αντισύλληψης και καταρρίπτει μύθους και αναδεικνύει αλήθειες αναφορικά με το χάπι της επόμενης μέρας.

Μπορούμε να ανακουφιστούμε από τη δυσκοιλιότητα με φυσικό τρόπο; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος προτείνει τρόπους για να την καταπολεμήσουμε.

Δείτε το trailer:

