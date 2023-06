Κοινωνία

Πλάκα: Αντιδράσεις για τα κορίτσια – “παπαδάκια” σε εκκλησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διχασμένοι οι πιστοί για την πρωτοβουλία του ιερέα.

-

Αντιδράσεις προκάλεσε μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media στην οποία φαίνονται κορίτσια ντυμένα «παπαδάκια». Τα δύο κορίτσια συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, όπου ιερουργεί ο πατήρ Αλέξανδρος Καριώτογλου.

Κάποιοι πιστοί έσπευσαν να τον υπερασπιστούν για την απόφασή του να ντυθούν και κορίτσια «παπαδάκια» αναφέροντας ότι ορισμένοι σπεύδουν να «σταυρώσουν» τον ιερέα για «την πιο όμορφη εικόνα μετά τις γυναίκες – ψάλτες που έχουν αντικρίσει σε εκκλησία».

Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς/ Αθήνα.

Κορίτσια ντυμένα παπαδάκια: Από πότε εισήχθη στήν ελληνική εκκλησιαστική παράδοση αυτή η μόδα?

Γνωρίζει κανέις?https://t.co/8nAsPw7k48 — Alexander St. (@Alexand85748252) June 4, 2023

Άλλοι όμως, καταδίκασαν τη συγκεκριμένη ενέργεια λέγοντας ότι από πότε επιτρέπεται κορίτσια να είναι παπαδάκια. Χαρακτηριστικό είναι ότι χρήστης του Twitter αναρωτιέται «από πότε εισήχθη στην ελληνική εκκλησιαστική παράδοση αυτή η μόδα; Γνωρίζει κανείς;».

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα του πατρός Αλέξανδρου Καριώτογλου έχει παραπεμφθεί στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς/ Αθήνα.

Κορίτσια ντυμένα παπαδάκια: Από πότε εισήχθη στήν ελληνική εκκλησιαστική παράδοση αυτή η μόδα?

Γνωρίζει κανέις?https://t.co/8nAsPw7k48 — Alexander St. (@Alexand85748252) June 4, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ