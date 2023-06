Οικονομία

Συνδρομητική τηλεόραση: Συλλήψεις για “πειρατεία”

Χειροπέδες σε μέλη οργάνωσης για παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης. Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε, μετά από διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ειδικότερα, χθες 7-6-2023 το πρωί, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών οργάνωσαν και υλοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνέλαβαν σε περιοχές της Αττικής τρεις ημεδαπούς άνδρες, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερις συνεργοί τους.

Σε βάρος των επτά κατηγορούμενων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και της παράβασης της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από το προανακριτικό έργο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία πέντε χρόνια, διοχέτευαν στην αγορά αποκωδικοποιητές παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών καναλιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό, καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχοντας συγκροτήσει πελατολόγιο (1.370) ατόμων στην Ελληνική Επικράτεια, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους άνω των (1.233.000 ευρώ), προκαλώντας ταυτόχρονα οικονομική ζημία στις δικαιούχες εταιρείες, ύψους (6.576.000 ευρώ).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και στα οχήματα τους, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής :

(40.966) ευρώ,

(6) αποκωδικοποιητές, (2) υπολογιστές και ένα tablet

(3) κινητά τηλέφωνα,

ένα πάνελ διαχείρισης πελατών,

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος συνομιλιών σε διαδικτυακές εφαρμογές σχετικές με την προαναφερόμενη δράση, τόσο μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όσο και μεταξύ των μελών με τους πελάτες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

