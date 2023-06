Κοινωνία

Φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Ελευθέριο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 6ου ορόφου. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 μετά το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Κουρτίδου, στον 'Αγιο Ελευθέριο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 6ου ορόφου, ενώ αυτή την ώρα η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

