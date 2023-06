Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Τουρίστρια πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο πεζοδρόμιο. Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι εθελόντριες διασώστριες που προσπάθησαν να επαναφέρουν την 63χρονη.

Του Βασίλη Κοκολάκου

Τη ζωή της έχασε σήμερα το μεσημέρι στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, μία 63χρονη τουρίστρια ρουμανικής καταγωγής από ανακοπή. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έκανε μια ώρα και ένα τέταρτο για φτάσει στο σημείο.....

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή με τουριστικό group και πραγματοποίησε κρουαζιέρα. Λίγο μετά τις 2 και ενώ η κρουαζιέρα είχε ολοκληρωθεί, η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Υπάλληλοι καταστήματος που είναι και εθελοντές διασώστες της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, κλήθηκε ιδιώτης γιατρός ενώ οι εθελοντές έφεραν και απινιδωτή. Παρά τις προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ, η άτυχη τουρίστρια δεν επανήλθε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:30 και έφτασε στο σημείο με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς είχε να διανύσει δρόμο άνω της μίας ώρας. Συγκεκριμένα, αφίχθη στις 15:45.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο, καθώς είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο υπάρχει ασθενοφόρο.

Για τον θάνατό της παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

