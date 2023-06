Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΥ

Για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Από το Αιγάλεω που επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι "με νεότερα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα χειροτέρεψε τη θέση της ως προς τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ήμασταν τρίτοι από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μας ξεπερνούσαν η Βουλγαρία και η Λιθουανία, ενώ πλέον μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία " και τόνισε:"Αυτό αποδεικνύει περίτρανα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες: Άμεσα ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναγεννήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να υπάρχουν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και κυρίως τους πιο ευάλωτους Έλληνες".

Ο κ. Ανδρουλάκης διατύπωσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος για το ΕΣΥ:

Αναβαθμισμένο πλαίσιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα

Μισθοί στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και ένταξη όλων στα βαρέα κι ανθυγιεινά

Αυτό είναι ένα πακέτο προτάσεων, που κάνει το ΕΣΥ σύγχρονο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, στηρίζοντας όλους τους".

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως το " ΠΑΣΟΚ ζητά στις 25 Ιουνίου από τον ελληνικό λαό να αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια που κάνει για να είμαστε η αξιόπιστη προοδευτική δύναμη, που θα αντιπολιτευτεί με επάρκεια και αξιοπιστία τη Νέα Δημοκρατία.

Το πρόγραμμά μας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως ως προς τα τεράστια ζητήματα, που αφορούν στο κοινωνικό κράτος".

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για νέο εκβιασμό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τον ελληνικό λαό ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία στις 25 Ιουνίου, θα του καταστρέψει τις διακοπές του Αυγούστου. "Άλλο ένα ευφάνταστο επιχείρημα.

Δώστε μας τη δύναμη για να υπάρχει αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση, διότι αυτό, που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία να αυξάνει τις ανισότητες, να υπονομεύει το κοινωνικό κράτος, να έχουμε εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς όπως του κ. Πάτση, να έχουμε υποκλοπές και παρόλα αυτά στο “ταμείο” των εκλογών αντί η δύναμή της να μειώνεται, αυξάνεται λόγω της κακής ποιότητας της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ»", υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

