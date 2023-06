Κοινωνία

Κλοπές αυτοκινήτων στα Βόρεια Προάστια: Χειροπέδες σε 25χρονο

Στα χέρια της ΕΛΑΣ 25χρονος με τουλάχιστον 12 κλοπές οχημάτων. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνελήφθη, την Τετάρτη το πρωί στο Χαλάνδρι ένας 25χρονος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και πλαστογραφίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 25χρονος όταν οι αστυνομικοί πήγαν να τον συλλάβουν τους επιτέθηκε και τους έβρισε προσπαθώντας να τους ξεφύγει.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατά συρροή, από άτομα που διαπράττουν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, πλαστογραφία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο 25χρονος μαζί με άγνωστους συνεργούς του προέβαιναν από τις αρχές του έτους συστηματικά σε κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές των Βορείων προαστίων, χρησιμοποιώντας ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης, κινούνταν συνήθως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές των Βορείων Προαστίων, κοντινές στην Αγία Παρασκευή, προς αναζήτηση οχημάτων. Όταν τα εντόπιζαν, με τη χρήση του προαναφερόμενου εξοπλισμού τα αφαιρούσαν και τα στάθμευαν προσωρινά σε απομονωμένα σημεία.

Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος και αφού αυτά δεν είχαν ανευρεθεί από τις Αστυνομικές Αρχές, τα μετέφεραν σε χώρους στάθμευσης στην περιοχή των 'Ανω Λιοσίων όπου τα αποθήκευαν προσωρινά και φρόντιζαν για την εκ νέου κυκλοφορία τους.

Τα κλεμμένα οχήματα άλλα διοχετεύονταν σε κυκλώματα παράνομης μετανάστευσης με σκοπό την διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και άλλα είτε τα παρέδιδαν σε συνεργούς τους προκειμένου να επισκευάζουν τις ζημιές που είχαν προκαλέσει κατά την κλοπή τους, είτε πλαστογραφούσαν τους αριθμούς πλαισίου τους, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους.

Εξιχνιάστηκαν δώδεκα περιπτώσεις κλοπών οχημάτων εκ των οποίων -2- απόπειρες, σε διάφορες περιοχές των Βορείων προαστίων.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στην κατοχή και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :132 φυσίγγια των 9mm, 240 ευρώ, κινητά τηλεφωνά και κάρτες sim, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών, πινακίδες κυκλοφορίας και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επίσης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν στη διάπραξη των κλοπών.

Επιπλέον, ο 25χρονος είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν και για άλλα αδικήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας, συνεχίζεται.

