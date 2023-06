Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Με τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ συνεχίζονται και σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα των εξετάσεων αύριο, Σάββατο, με τα μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

