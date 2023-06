Κοινωνία

Ανδραβίδα: 4 φορές ισόβια για τον δολοφόνο της οικογένειας

Ομόφωνη ήταν η καταδίκη του «μακελάρη» της Ανδραβίδας, από τακτικούς και λαϊκούς δικαστές. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Τακτικοί και λαϊκοί δικαστές έκριναν ένοχο, με ομόφωνη απόφασή τους τον 61χρονο, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Συγκεκριμένα η ποινή είναι τέσσερις φορές ισόβια για τις ανθρωποκτονίες και είκοσι ένα μήνες κατά συγχώνευση για οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και 900 ευρώ χρηματική ποινή.

Η σύνθεση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, συντάχθηκε πλήρως με την Εισαγγελέα της Έδρας, η οποία με μια αναλυτική και άκρως περιγραφική πρόταση “κατακέραυνωσε” τον κατηγορούμενο, απορρίπτοντας όλους τους ισχυρισμούς του, αλλά και τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση του, προτείνοντας την ενοχή του για όλες τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών Κωνσταντούλα Αθανασοπούλου τόνισε χαρακτηριστικά κατά την αγόρευσή της ότι “ο κατηγορούμενους έδρασε με ιδιαίτερη σκληρότητα και ήθελε να τους εξαφανίσει ως οικογένεια” και με ιδιαίτερη έμφαση είπε πως “είναι εγκληματίας!”.

Αναφερόμενη στην σκηνή του εγκλήματος και στον τρόπο δράσης του σημείωσε πως “σκότωσε, πυροβόλησε, έπνιξε, έσυρε σφουγγάρισε και θα συνέχισε να καθαρίζει αλλά στάθηκε άτυχος γιατί ο μικρός χτύπησε την πόρτα, άλλαξε ρούχα, έφυγε για την Πάτρα, έκρυψε τον όπλο και δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία για την εύρεση του όπλου”.

Ακόμα, επικαλούμενη όλες τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις που εμπεριέχονταν στη δικογραφία απέρριψε κάθε ισχυρισμό περί ψυχικής διαταραχής και απώλειας μνήμης, επισημαίνοντας πως ο κατηγορούμενος δεν έχει κανένα ψυχιατρικό ιστορικό και πως υπήρξε αληθής συρροή σε όλες του τις πράξεις.

Αναφορικά με την απολογία του η κα Εισαγγελέας σχολίασε πως είπε πως δε θυμάμαι, όμως έδωσε μια αναλυτικότατη κατάθεση, όπως αυτές που έδωσε στην προανάκριση, όσο και στην κύρια ανάκριση, όμως τον χαρακτήρισε αμετανόητο και όπου δυσκολεύτηκε μίλησε για “θολούρες” και για ακόμα μια φορά δεν είπε τίποτα ειδικά για τα βρέφη που έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια.

