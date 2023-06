Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Καταδίκη για την απαγωγή του γυμνασιάρχη

Ποιες ποινές επιβλήθηκαν από το δικαστήρια στους 11 καταδικασθέντες για την "σύλληψη" του εκπαιδευτικού, που βίωσε μια τρομακτική εμπειρία.

Ένοχα κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα 11 μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», που τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν «συλλάβει», σύμφωνα με τους ίδιους, τον γυμνασιάρχη στο Αιγίνιο Πιερίας και τον μετέφεραν με χειροπέδες σε Αστυνομικό Τμήμα, επειδή διαφωνούσαν με τα μέτρα που εφήρμοζε στο σχολείο για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Στους 11 καταδικασθέντες επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 4,5 έτη έως 5 έτη και 7 μήνες

Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τους έκρινε ένοχους για παράνομη κατακράτηση από κοινού, όπως επίσης για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και παραβίασης των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Ο απαχθείς διευθυντής του Γυμνασίου Αιγινίου, Διονύσης Χατζής, δήλωσε «το έχω ξεπεράσει ελπίζω να μην αρχίσω να αισθάνομαι φόβο επειδή θα είναι ελεύθεροι. Λυπάμαι επειδή καταδικάστηκαν, δεν περίμενα ότι θα βρεθώ σε μία τέτοια κατάσταση».

Ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος, συνήγορος ενός εκ των κατηγορούμενων, δήλωσε πως υπάρχει ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς «η ποινική αντιμετώπιση είναι με επιείκεια. Δείχνει ότι η Δημοκρατία δεν φοβάται από γραφικότητες, ξέρει να αντιμετωπίζει ορθά και όχι εκδικητικά ανάλογες περιπτώσεις».

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος, η απόφαση οδηγεί εκτός φυλακής τους δύο από τους τρεις προσωρινά κρατούμενους. Σε καθεστώς κράτησης παραμένει ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε με την ποινή των 5 ετών και 7 μηνών επειδή εκτίει ποινή για άλλη υπόθεση.

