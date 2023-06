Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan Hospital: Ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού

Ημερίδα για τον καρκίνο του μαστούύ , πραγματοποιείται με την χορηγία του Metropolitan Hospital.

Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί Υβριδική Ημερίδα με τίτλο: «Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού - Ειδικά θέματα για τον χειρουργό μαστού», υπό τη διεύθυνση του κ. Βασίλειου Βενιζέλου, Χειρουργού, Διευθυντή της Μονάδας Μαστού του Metropolitan Hospital, Πρόεδρο της ΕΔΕΚΜΑ και του κ. Αθανάσιου Δημόπουλου, Διευθυντής Συντονιστής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού (ΕΔΕΚΜΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Θεραπευτηρίου Metropolitan Hospital στο Ξενοδοχείο Royal Olympic. Οι ομιλίες σχετίζονται με τις σύγχρονες τεχνικές της ακτινοθεραπείας ως σημαντικό τμήμα στη θεραπεία του καρκίνου και με το πώς η πρόοδος της τεχνολογίας δίνει σοβαρές ελπίδες για την ίαση πολλών ασθενών, επιτρέποντας την απόλυτη ακρίβεια στη στόχευση της ακτινοβολίας, χωρίς να επιβαρύνονται οι υγιείς ιστοί.

Το Metropolitan Hospital, χορηγός της ημερίδας, έχει δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο Πρότυπο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εφάμιλλο των πλέον προηγμένων ξένων κέντρων, προκειμένου να προσφέρει όλο το φάσμα των υπερσύγχρονων θεραπειών στους ογκολογικούς ασθενείς.

