Σεισμός στην Αταλάντη: Δεκάδες κτήρια κρίθηκαν ακατάλληλα

Σήμερα έγιναν αυτοψίες σε 120 κτήρια. Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση είναι και 6 ιεροί ναοί.

Ζημιές σε κτήρια άφησε πίσω του ο σεισμός των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Αταλάντης, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών έως το τέλος της σημερινής ημέρας έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 120 κτήρια στις Δημοτικές Ενότητες Αταλάντης και Δαφνουσίων του Δήμου Λοκρών, εκ των οποίων τα 38 κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση (6 ιεροί Ναοί και 32 κατοικίες).

Επιπλέον, έγιναν αυτοψίες και σε 3 σχολικές μονάδες (με συνολικά 5 κτήρια) στις Δημοτικές Ενότητες Αταλάντης και Ορχομένου του Δήμου Λοκρών, εκ των οποίων το Δημοτικό Σχολείο στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού (Τοπική Ενότητα Διονύσου) με 3 κτήρια, κρίθηκε ακατάλληλο και χρήζει επισκευών.

