Φθιώτιδα

Σεισμός στην Αταλάντη: Ζημιές σε σπίτια και καθίζηση σε παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ στην Αταλάντη. Πώς εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα.

-

Μία εκκλησία, ο ναός των Αγίων Ταξιαρχών, που βρίσκεται ανάμεσα στο Καλαπόδι και τον Έξαρχο και μία κατοικία παλιά έχουν πάθει ζημιές από την σεισμική δόνηση των 4,8 Ριχτερ στην περιοχή της Αταλάντης χθες το μεσημέρι.

Ήδη μηχανικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών έχουν ελέγξει το σύνολο των οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή και έχουν εντοπίσει κυρίως ρηγματώσεις σε παλιές κατοικίες τις οποίες και εξετάζουν, χωρίς όμως να εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Σήμερα για προληπτικούς λόγους δεν λειτούργησε το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στον Έξαρχο της Λοκρίδας ενώ με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι πρόεδροι των κοινοτήτων δεν παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα σε κατοικίες και αποθηκευτικούς χώρους.

Τα κλιμάκια των μηχανικών που βρίσκονται στην περιοχή εξετάζουν ένα-ένα όλα τα σπίτια ενώ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Λοκρών παραμένουν σε επιφυλακή, συνιστούν ψυχραιμία και σημειώνουν ότι οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν μακριά από σπίτια στα οποία παρατηρούν ρηγματώσεις και ορατές φθορές μέχρις ότου αυτά εξεταστούν από τους αρμόδιους και εξειδικευμένους μηχανικούς.

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί δεκάδες μετασεισμοί ωστόσο δεν υπήρξε ακόμα κάποιος μεγάλος μετά τη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ.

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, λέγοντας πως δεν συνδέεται με το γνωστό ρήγμα της Αταλάντης.

Βυθίστηκε τμήμα της παραλίας «Μύλος των Γιάλτρων» στην Αιδηψό

Ωστόσο η σεισμική δόνηση των 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ προκάλεσε προβλήματα και στην Ιστιαία Αιδηψού όπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Κοτζιά, μια παραλία υπέστη καθίζηση.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό σάιτ diavlosnews.gr, λόγω του σεισμού, ένα μεγάλο τμήμα της παραλίας έχει κατακρημνιστεί.

«Τον σεισμό τον καταλάβαμε για τα καλά. Ήταν πολύ έντονο το ταρακούνημα σε όλο τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Μετά τις σεισμικές δονήσεις, στην παραλία «Μύλος των Γιάλτρων», μέσα στον κόλπο των Λουτρών της Αιδηψού, είχαμε μία υποχώρηση ουσιαστικά της παραλίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λάρισα: Νεκρή νεαρή συνεπιβάτης μηχανής (εικόνες)

Εκλογές: Κυρανάκης, Θεοχαρόπουλος και Δουδωνής για την Υγεία και την απλή αναλογική (βίντεο)

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)